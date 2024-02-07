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7 февраля, 14:00

Российский фигурист вспомнил о поездке на зарубежный турнир: «Подумал: я что, умираю?»

Российский фигурист Кутовой вспомнил о поездке на зарубежный турнир
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Андрей Кутовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист, призер юниорского «Гран-при» Андрей Кутовой в интервью «СЭ» вспомнил свою поездку на единственный в карьере международный турнир.

— Ты же ездил на юниорский «Гран-при Франции» в 2019-м. Как это было?

— Да, занял третье место, и это был единственный международный турнир, на который я успел съездить перед закрытием. Там было так интересно! Особенно когда просыпаешься, а у тебя вся подушка в крови. Горы же, высота, как следствие кровь из носа. И это было в ночь перед произволкой. Я встаю, думаю: «Я что, умираю?» Вроде еще произволку не доехал, а уже началось... (смеется)

Обстановка замечательная там. Все иностранцы позитивные, они не будут ходить с серьезными лицами, они скажут: «Хеллоу, как ты?» У нас все серьезные, нацеленные на результат, а там большинство чисто ради удовольствия этим занимаются. Мы с Юмой Кагиямой тогда познакомились. Он после неудачной для меня короткой программы подошел и подарил мне сувенир — конек с японским флагом. Поздравлял потом с днем рождения в соцсетях. Я-то думал: он уже перешел на новый уровень, забудет, ан нет, следит за мной, пишет сообщения. Это очень приятно.

— Просто мы сейчас с тобой говорим, а Даниил Медведев играет финал Australian Open. Мне кажется, это несправедливо.

— А это кто?

— Теннисист.

— Я просто за другими видами спорта мало слежу. И как он выступает?

— Как россиянин, но без флага.

— Слушайте, но у нас что здесь, плохо? Вы видите, какие у нас турниры интереснейшие? Столько народу, такие рейтинги! Если это последний мой международный турнир, то жалеть не буду, значит, так должно быть. Я же не могу на это как-то повлиять. Но мне бы хотелось выступить еще за рубежом. Только под своим флагом.

Андрей Кутовой. Этот фигурист — уникум! В 18 пишет книги, стоит на гвоздях и говорит о просветлении

Фигурное катание
Андрей Кутовой
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