Роднина заявила, что Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой

Российскую фигуристку Камилу Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой, считает советская фигуристка Ирина Роднина.

«Каждый радуется золотым медалям. Американцы смотрят на свои золотые медали как на честно выигранный по спортивному принципу турнир. Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой? Если только в сердцах ее болельщиков», — приводит слова Родниной Sport24.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.