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7 февраля, 13:45

Фигурист Кутовой: «Кодекс этики уже не работает? Не слышал про него со дня, когда он вышел»

Фигурист Кутовой прокомментировал введение в российском фигурном катании Кодекса этики
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский фигурист, призер юниорского «Гран-при» Андрей Кутовой в интервью «СЭ» иронично прокомментировал введение в российском фигурном катании Кодекса этики.

— Почти любое интервью фигуриста состоит из похожих по типу вопросов, и что-то новое можно услышать редко. Чаще всего говорят: «Будем работать дальше», «Я доволен/не доволен, все хорошо» и тому подобное.

— В фигурном катании лучше не высовываться, судя по тому, что вижу я. В интервью в том числе. Твоя двоюродная сестра Елизавета Нугуманова как-то высказалась про тренера и в том числе из-за этого пострадала.

— Лично я не вступаю в конфликт с тренерами, да и поводов нет. Если это личные отношения, то стараюсь решать их лично. Я не до конца знаю ситуацию с Лизой, поэтому не имею права как-то оценивать или судить.

— Нам нужен аналог SafeSport американского, чтобы спортсмены могли куда-то жаловаться?

— Так есть же Кодекс этики. Он же появился, да? Или он уже не работает? Я про него больше не слышал со дня, когда он вышел.

Андрей Кутовой. Этот фигурист — уникум! В 18 пишет книги, стоит на гвоздях и говорит о просветлении
Фигурное катание
Андрей Кутовой
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