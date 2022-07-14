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Фигурное катание

Сегодня, 21:08

Американский журналист ответил на жесткие высказывания Тутберидзе

Руслан Минаев
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Американский журналист Дэйв Лиз ответил на высказывания российского тренера Этери Тутберидзе.

«Похоже, Этери понравился последний выпуск моего подкаста», — написал Лиз.

Ранее блог The Skating Lesson, автором которого является Лиз, сообщал о свадьбе дочери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Помимо этого в блоге была информация, что спортсмены должны пройти просмотр в Федерации фигурного катания США. Позже фигуристы опровергли эту информацию.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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