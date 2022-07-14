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Лайшев — о комментарии Тутберидзе: «Этери Георгиевну можно понять»

Лайшев отреагировал на комментарий Тутберидзе в адрес американского инсайдера
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на комментарий Этери Тутберидзе в адрес американского инсайдера, который сообщил о смене спортивного гражданства ее дочери Дианы Дэвис.

«Мы вместе работали и радовались выступлениям ее девочек и дочери. Этери — выпускница «Самбо-70», где воспитывается патриотически настроенная молодежь. Ребята принимали клятву на верность школе, Москве и Родине. Для меня это важные и святые вещи. Мир полон сплетен и слухов. В наше время надо быть аккуратным в высказываниях. Этери Георгиевну можно понять. Она воспитала олимпийских чемпионов, а ей предъявляют претензии, заставляют назваться предателем. Она уже доказала верность своей стране. Нам надо ей помогать, верить в ее учениц, что мы и делаем», — сказал Лайшев «СЭ».

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и находилась за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

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Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
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