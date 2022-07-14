Тарасова поддержала Тутберидзе, жестко ответившую американскому журналисту

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на комментарий Этери Тутберидзе в адрес американского инсайдера, который сообщил о смене спортивного гражданства ее дочери Дианы Дэвис.

«Я не его мама, не его голова, не его перо, я не могу вам сказать, будет ли он еще раз нападать на Этери. Наверное, будет, если он так устроен. Она ответила ему на его нападки абсолютно правильно. Он же пишет вранье, так почему она не может высказываться по этому поводу. Я не знаю, зачем и почему он написал это. У нее прекрасные результаты и прекрасные отношения с ее спортсменами. Вы знаете, даже не хочется об этом говорить. Она работает на такой грани, то, что можно и то, что невозможно. Наши ученики демонстрируют невероятное. Я очень уважительно к ней отношусь», — сказала Тарасова «СЭ».

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и находилась за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.