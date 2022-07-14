Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:19

Тарасова поддержала Тутберидзе, жестко ответившую американскому журналисту

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на комментарий Этери Тутберидзе в адрес американского инсайдера, который сообщил о смене спортивного гражданства ее дочери Дианы Дэвис.

«Я не его мама, не его голова, не его перо, я не могу вам сказать, будет ли он еще раз нападать на Этери. Наверное, будет, если он так устроен. Она ответила ему на его нападки абсолютно правильно. Он же пишет вранье, так почему она не может высказываться по этому поводу. Я не знаю, зачем и почему он написал это. У нее прекрасные результаты и прекрасные отношения с ее спортсменами. Вы знаете, даже не хочется об этом говорить. Она работает на такой грани, то, что можно и то, что невозможно. Наши ученики демонстрируют невероятное. Я очень уважительно к ней отношусь», — сказала Тарасова «СЭ».

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и находилась за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

Фигурное катание
Диана Дэвис
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
Региональные бюджеты, Галицкий, букмекеры и «Газпром». Кто сейчас дает деньги российским футбольным клубам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американский журналист ответил на жесткие высказывания Тутберидзе
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости