Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе жестко высказалась в адрес журналиста Дэйва Лиза.

Ранее блог The Skating Lesson, автором которого является Лиз, сообщал о свадьбе дочери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Дейв, ты полон дерьма. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился.

Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе», — написала Тутберидзе в соцсети.

скриншот записи.

Помимо этого в блоге была информация, что Дэвис и Смолкин должны пройти просмотр в Федерации фигурного катания США. Позже фигуристы опровергли эту информацию.