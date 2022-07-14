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Сегодня, 20:12

Тутберидзе — журналисту Дэйву Лизу: «Ты полон дерьма»

Тутберидзе жестко ответила журналисту Дэйву Лизу
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе .
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
скриншот записи.
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе жестко высказалась в адрес журналиста Дэйва Лиза.

Ранее блог The Skating Lesson, автором которого является Лиз, сообщал о свадьбе дочери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Дейв, ты полон дерьма. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился.

Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе», — написала Тутберидзе в соцсети.

скриншот записи.
скриншот записи.
 

Помимо этого в блоге была информация, что Дэвис и Смолкин должны пройти просмотр в Федерации фигурного катания США. Позже фигуристы опровергли эту информацию.

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
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