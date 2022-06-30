Фигуристы Дэвис и Смолкин продолжат выступления за сборную России

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин продолжат выступления за сборную России. Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин 30 июня должны пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.

«В последнее время в сети появилось много ложной информации о нас, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию. Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова. Под руководством Игоря мы сделали огромный скачок вперед в мастерстве, в наших индивидуальных и партнерских навыках. Мы безмерно благодарны Игорю, Паскуале, Наталье и Эдриан за проделанную работу. Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — написали в своих социальных сетях Дэвис и Смолкин.

В минувшем сезоне пара завоевала серебро чемпионата России, а на Олимпиаде в Пекине показала 14-й результат. Напомним, что Диана Дэвис — дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе. Она родилась в США и имеет американское гражданство.