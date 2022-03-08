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Сегодня, 23:15

Алина Загитова показала фотографию с букетами подаренных цветов на 8 марта

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram.

19-летняя российская фигуристка показала подписчикам фотографию с букетами подаренных цветов на Международный женский день 8 марта.

Рядом с Загитовой на снимке сидит ее собака породы акита-ину по кличке Масару. На заднем плане видны надувные шары и плюшевый заяц.

Алина Загитова также является чемпионкой мира-2019 и чемпионкой Европы-2018.

Фигурное катание
Алина Загитова
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