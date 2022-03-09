Натан Чен — о Валиевой: «Сочувствую ей и всему, через что она прошла. Но нам нужен чистый спорт»
Олимпийский чемпион, американский фигурист Натан Чен прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.
«Мы все заслуживаем церемонии награждения, вручения этой медали, и мы заслуживали это до отъезда. Существует так много разных факторов и переменных, которые сыграли довольно существенную роль в этом решении.
Я сочувствую Камиле и всему, что с ней произошло. Я знаю, это было очень тяжело для нее. Но суть в том, что нам нужен чистый спорт», — цитирует Чена Teen Vogue.
Во время выступления в произвольной программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева дважды упала и заняла четвертое место. Золото выиграла Анна Щербакова, серебро — еще одна россиянка — Александра Трусова, а бронзу — японка Каори Сакамото.
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