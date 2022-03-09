Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:37

Натан Чен — о Валиевой: «Сочувствую ей и всему, через что она прошла. Но нам нужен чистый спорт»

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийский чемпион, американский фигурист Натан Чен прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Мы все заслуживаем церемонии награждения, вручения этой медали, и мы заслуживали это до отъезда. Существует так много разных факторов и переменных, которые сыграли довольно существенную роль в этом решении.

Я сочувствую Камиле и всему, что с ней произошло. Я знаю, это было очень тяжело для нее. Но суть в том, что нам нужен чистый спорт», — цитирует Чена Teen Vogue.

Во время выступления в произвольной программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева дважды упала и заняла четвертое место. Золото выиграла Анна Щербакова, серебро — еще одна россиянка — Александра Трусова, а бронзу — японка Каори Сакамото.

 
 
Источник: https://www.teenvogue.com/story/figure-skater-nathan-chen-profile
Олимпиада
Камила Валиева
4
2
Читайте также
«У нас забрали ЧЕ-1992, и это травмировало нас». Как югославский футбол жил в международной изоляции
Официально: Сборная Польши автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022 из-за отстранения России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алина Загитова показала фотографию с букетами подаренных цветов на 8 марта
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости