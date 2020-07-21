Александр Коган: «У ФФККР разработаны все планы действий на случай отмены соревнований»
21 июля 2020, 23:37
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган рассказал, что организация готова к отмене международных турниров в связи с пандемией коронавируса.
Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об отмене серии юниорского «Гран-при». Решение о проведении серии взрослого Гран-при будет принято 3 августа.
— У нас разработаны все планы действий на случай отмены и юниорского «Гран-при», и других соревнований. Можно сказать, что у нас есть планы на все случаи жизни. Речь не только о плане A или плане B, а также о С, D и далее. Но раскрою их только когда будет решение по этапам взрослого «Гран-при», — приводит «РИА Новости» слова Когана.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...