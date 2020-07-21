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Александр Коган: «У ФФККР разработаны все планы действий на случай отмены соревнований»

21 июля 2020, 23:37

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган рассказал, что организация готова к отмене международных турниров в связи с пандемией коронавируса.

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об отмене серии юниорского «Гран-при». Решение о проведении серии взрослого Гран-при будет принято 3 августа.

— У нас разработаны все планы действий на случай отмены и юниорского «Гран-при», и других соревнований. Можно сказать, что у нас есть планы на все случаи жизни. Речь не только о плане A или плане B, а также о С, D и далее. Но раскрою их только когда будет решение по этапам взрослого «Гран-при», — приводит «РИА Новости» слова Когана.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200721/1574662872.html

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