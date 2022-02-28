Акатьева обратилась к тренерам после победы в финале Кубка России

Российская фигуристка Софья Акатьева поблагодарила тренерский штаб после победы в финале Кубка России среди юниоров.

«Золото в финале Кубка России! Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам! Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович, я невероятно ценю все, что вы для меня делаете!

Благодарю болельщиков и зрителей за теплый прием и ваши аплодисменты! Спасибо за гостеприимство, мне всегда приятно выступать здесь!» - написала Акатьева в Instagram.

По сумме выступлений фигуристка набрала 222,22 балла и заняла первое итоговое место. Она успешно исполнила тройной аксель и два четверных прыжка в произвольной программе.