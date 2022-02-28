Александра Трусова подарила Софье Муравьевой Бин Дунь Дуня

Российская фигуристка Софья Муравьева опубликовала пост в Instagram с серебряным призером Олимпиады Александрой Трусовой.

«Саша, так рада увидеть тебя! Спасибо за талисман зимних Олимпийских игр — Бин Дунь Дуня! Болела, переживала за тебя и верю, что пять четверных для тебя не предел! Ты самая сильная и целеустремленная. Не останавливайся, это только начало.

«Non omne quod nitet aurum est». Значение пословицы простое: далеко не все, что выглядит ценным, имеет ценность на самом деле", — написала Муравьева.

На Олимпиаде в Пекине Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила пять четверных прыжков в одной программе. По итогам соревнований она заняла второе место, уступив только другой российской фигуристке — Анне Щербаковой.