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Фигурное катание

Сегодня, 17:21

12-летний ученик Тутберидзе Колесников сообщил об уходе из группы

Екатерина Савостина
Корреспондент

12-летний фигурист Николай Колесников объявил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«Хотим выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу — Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Георгию Похилюку, Алексею Железнякову, Ксении Владимировне Поталицыной за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд.

К сожалению, в жизни любого спортсмена может наступить момент, когда нужно попробовать что-то изменить, чтобы идти дальше к своей цели", — говорится в посте в Instagram.

27 февраля Колесников занял девятое место в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниоров. По сумме баллов он набрал 213,74 балла.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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