Американец без четверных снова обыгрывает россиян с квадами. Разве это справедливо?

Высокие баллы Джейсона Брауна не удивляют уже даже Алесея Ягудина.

По итогам первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию больше всего обсуждений вызвали итоги короткой программы в мужском одиночном катании. Третье место и 10 баллов для своей сборной заработал американец Джейсон Браун. Спортсмен из США был единственным одиночником, не исполнившим ни одного четверного прыжка на арене в Осаке, при этом Браун обошел конкурентов с квадами, которые исполнили свои прокаты без ошибок. Ситуация, когда за счет высокой оценки за компоненты Джейсон обходит фигуристов со сложной техникой происходит из раза в раз и пора бы уже разобраться почему так происходит и надо ли что-то с этим делать?

У Брауна компоненты на уровне Ханю и Чена

Две цифры — 94,86 у Брауна и 88,86 у Евгения Семененко. 17-летний петербуржец исполнил сразу два четверных прыжка в короткой — сальхов и тулуп, но все равно уступил американцу ровно шесть баллов. У Семененко ожидаемо выше оценка за технику, россиянин получил за набор с двумя квадами 51 балл, у Брауна с самым сложным элементов в виде каскада тройной лутц+тройной тулуп 48,31. То есть разрыв чуть больше двух баллов, при этом разница в компонентах почти в десять! баллов. Естественно, в пользу фигуриста из США. Десять баллов по второй оценке за короткую программу — это едва ли не пропасть, особенно если учитывать, что никаких серьезных ошибок Евгений в прокате не допустил и показал одно из лучших выступлений в сезоне. Но ниже Семененко по компонентам оказался только совершенно не готовый к турниру в Японии Даниэль Грассль, а уровень оценок за презентацию Джейсона примерно равен Юдзуру Ханю и Нэтану Чену.

Когнитивный диссонанс история с оценками вызывает прежде всего потому, что баллы за компоненты не столь очевидны массовому зрителю в сравнении с оценками за технику. Поэтому болельщиков удивляет как фигурист без четверных прыжков и с минимальной технической базой обходит спортсменов с ультра-си. Более того, удивляются и многие эксперты, например, комментатор Первого канала Алексей Ягудин. Он неоднократно ругался со зрителями по поводу своего отношения к Брауну, особо менять свои взгляды Алексей не собирается, но больше рисковать и резко высказываться в его счет Ягудин больше не планирует. После объявления оценок за короткую программу на World Team Trophy эксперт только лишь отметил, что сложных прыжков помимо тройного акселя у него в программе нет, в отличие от конкурентов. Но критиковать за это олимпийский чемпион фигуриста из США не стал, отметив его хореографические преимущества.

К Коляде судьи относятся гораздо строже

Гораздо показательнее успех Брауна даже не по отношению к Семененко — не самый компонентный и известный на международной арене спортсмен ожидаемо на благосклонность судей рассчитывать не может. А вот заслуженные «катальщики» Кевин Аймо и Михаил Коляда выдали прокаты близкие к максимальным, исполнили по четверному прыжку, но все равно Джейсону уступили. По технике на полтора балла больше у француза и россиянина и снова Брауна спасает оценка за «артистизм». В компонентах Джейсон обходит конкурентов почти на два балла.

Десяток ему в Осаке не поставили, их даже у Чена с Ханю нет, но оценки в диапазоне от 9,00 до 9,75 от всех судей — все равно очень впечатляющий результат. Самые высокие баллы Браун получает за композицию и интерпретацию музыки. Короткую он исполняет под Sinnerman американской пианистки Нины Симон и здорово передает атмосферу эпохи джаза и рок-н-ролла. Главный плюс Джейсона — каждое его движение осмысленно и помогает глубже раскрыть выбранный для постановки образ. В данном случае это стиль жизни западных 50-х и 60-х. Свою роль играет и особая пластика Брауна. У него немного необычное для мужчины тело, но зато удивительная гибкость помогает Джейсону выдавать яркую хореографию. К его 9,40 за интерпретацию вопросов может быть и нет, но почему за тот же показатель у француза Аймо только 8,95? Кевин выдал не менее запоминающуюся короткую, а его образ под заводную Indigene Максима Родригеса наполнена большим количеством уникальных и креативных хореографических находок. Заметно меньше у Аймо и за композицию, и за представление. Еще скуднее оценки Коляды, хотя Михаила не без причины считают эталоном в плане раскрытия образа.

Браун большое внимание уделяет непрыжковым элементам

Но если вопросы интерпретации и образа очень субъективны и часто зависят от сопутствующих факторов, не всегда зависящих от спортсмена (настроения судьи, его отношения к фигуристу, положению в турнирной таблице), то связки и переходы со скольжением — гораздо более осязаемые показатели. По ним выше Брауна вновь только Чен и Ханю, а те же Аймо и Коляда пусть не критично, но уступают. В случае с Кевином скорее всего это справедливо, но вот Михаил работает с коньками точно не хуже американца. Почему же тогда его второй оценкой обделяют?

Много добирает Браун и баллами за технику. Ведь помимо прыжков есть прочие элементы — вращения, дорожка шагов. И в них Джейсон определенно спец — он не позволяет себе упустить максимальный уровень (что случилось, например, с Аймо на вращении), а также собирает отличные оценки за качество исполнения. Высокие GOE (Grade of Execution — прим.) вообще лучший способ обойти конкурента с более мощной технической базой. За счет правильных и сложных выездов, интересных заходов на прыжки, высокой скорости и видимой легкости Браун набирает своим каскадом лутц+тулуп больше, чем Семененко своим квадсальховым. Свою роль играет и правильная расстановка элементов — пока почти все ставят последним прыжком тройной аксель, Джейсон ставить в плюсовую зону каскад и получает еще полбалла-балл бонусами. 12,76 за набор из двух тройных, стоит ли тогда бороться за четверной?

Справедливости ради, отвечая на критику того же Ягудина, Браун пытается прыгать сложные прыжки. На ЧМ в Стокгольме он даже исполнил сальхов в четыре оборота, пусть и в сильный недокрут. Но даже в случае добавления одного четверного по базе тому же Коляде Джейсон бы уступал. С времен Эвана Лайсачека, который обыграл без квадов Евгения Плющенко появление в группе лидеров фигуриста из ультра-си будет вызывать много вопросов и споров. Так и оценки Брауна никому покоя не дают. В случае с конкретно командным турниром надо говорить скорее не о гиперинфляции баллов Джейсона, а о скупости судей по отношению к Коляде и Семененко. Евгения к тому же поставили ниже и канадца Романа Садовского, который был с одним четверным, ошибками, да и особой презентацией не отличается. Браун же свои баллы в целом заслуживает и работает исходя из той судейской системы, которая есть сейчас.