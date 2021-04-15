Идеальные прокаты Щербаковой и Туктамышевой принесли максимальное количество баллов. Россия лидирует на командном чемпионате мира

Перед выступлением мужчин Япония на второй строчке, США — третьи.

Последний крупный старт сезона — традиционное шоу-соревнование в Японии, которое практически все называют командным чемпионатом мира. Сборная России чуть ли не впервые приехала сюда в качестве явного фаворита — если считать по чемпионату мира в Швеции, россияне точно должны выиграть и здесь. Но правила заточены больше под японцев — выступают по два одиночника и одиночницы и по одному танцевальному и спортивному дуэту. А Россия, зачастую имея самых сильных спортсменов почти во всех видах, ни разу даже не выигрывала на этом турнире.

Хорошее настроение сборной — залог успеха

Рано утром по московскому времени, еще перед началом самих соревнований, прошла церемония открытия турнира. И сборная России была в очень хорошем настроении — даже Миша Коляда порадовал веселыми бесконтактными объятиями с Женей Семененко. Да Виктория Синицина/Никита Кацалапов чуть позже хорошо стартовали и взяли уверенные 12 баллов для команды. Выступление получилось хуже, чем на обычном чемпионате мира, но это в данном случае совершенно неважно — главных соперников решили не отправлять ни США, ни Канада, ни Франция, поэтому нужно было просто взять максимум.

В женском же турнире, как часто бывает, две разминки были полными противоположностями друг другу. В первой только итальянка Лара Гутманн сумела набрать более 60 баллов, а без ошибок не обошелся никто. А ведь среди этой шестерки выступала бронзовый призер чемпионата мира Габриэль Дэйлман. Но фигуристке так и не удается восстановить свою психологическую форму, отсюда и ошибки на каскаде и «бабочка» на лутце. Пожалуй, более жизнерадостной казалась поддержка сборных в специальных уголках «слез и поцелуев» — там традиционно команды исполняют специальные сценки, танцы и кричалки для своих же спортсменов.

Во второй шестерке все было серьезнее. Там оказались одиночницы как раз из тех команд, которые и претендуют на итоговую тройку: России, США и Японии. И первой на льду выступила немного неожиданный лидер американской команды (после чемпионата мира) Карен Чен. Такой же прекрасный результат в короткой у нее не получился — всего 62 балла при падении на каскаде и недобранных уровнях на непрыжковых. Не блистала и Брейди Теннелл — недокруты, второй уровень дорожки шагов и в целом небольшие надбавки от судей. И в итоге это вылилось всего в 67 баллов.

Японка Каори Сакамото в этот раз была блистательна — после обидных 70 баллов в Стокгольме у себя дома она набрала на семь баллов больше. Самый чистый прокат в этот раз именно у этой фигуристки — все непрыжковые исполнены на 4-й уровень, лутц не получил неверного ребра, а все прыжки докручены. Компонентов тоже не пожалели. Команда Японии, пусть и без сильных танцевальных и спортивных дуэтов, показала, что из борьбы за золото просто так не выйдет.

Капитан Туктамышева в полном порядке

Собралась и Елизавета Туктамышева, хотя, как она после призналась, после шведского турнира это было нелегко сделать. Уже в Японии фигуристка поняла, что хорошо готова. Так что если уж и назначать кого-то капитаном, то только такую спортсменку — эмоциональную, опытную, способную перебороть волнение и показать максимум там, где это необходимо. Уверенные триксель, лутц + тулуп и флип — выступление получилось даже более хорошим, чем на чемпионате мира пару недель назад. Дорожка шагов была выкатана на 4-й уровень — такое для Лизы редкость. Лишь первое вращение подвело и не дало Туктамышевой показать лучшие баллы в карьере — не хватило всего пары десятых до личного рекорда.

Зато всего достаточно оказалось у Анны Щербаковой, которая набрала на семь сотых больше стокгольмского результата. Контент остался тем же — двойной аксель, тройной флип и каскад лутц + риттбергер. Но придирчивые судьи (а в этот раз на команднике они оказались строги) поставили Ане неясное ребро на флипе.

Про лидера японской сборной и рейтинга ISU после чемпионата мира говорили многое. В 2019 году после первого места в финале «Гран-при» Рика Кихира казалась непобедимой — там она даже обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Но после на двух подряд мировых первенствах у японки не складывалось — оба раза место вне тройки. Много говорили о травме Рики в Стокгольме, но это не единственная проблема — кажется, Кихира слишком волнуется в самые ответственные моменты и не может до конца собраться.

Здесь же если и было это самое волнение, то оно только отчасти повлияло на результаты короткой программы. Вдобавок к травме ноги добавились боли в спине, из-за чего японка мало тренировала аксель и отказалась от лутца. Перед выступлением ей пришлось принять обезболивающие, чтобы хоть как-то откататься. Получилось неважно — спортсменка вылетела под углом на акселе и упала, получив недокрут. Чуть меньшая ошибка была на каскаде — не хватило ровно четверти оборота на тулупе. И дорожка шагов была не максимальной — и в результате Рика только четвертая.

И все равно сборная Японии после выступления женщин осталась в тройке лидеров — сейчас она вторая и опережает американцев на два очка. А лидирует Россия, которая взяла максимум баллов в двух видах. Теперь многое будет зависеть от прокатов одиночников.

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,07

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,35

3. Каори Сакамото (Япония) — 77,78

4. Рика Кихира (Япония) — 69,74

5. Брэди Теннелл (США) — 67,40

6. Карен Чен (США) — 62,48

Общее положение команд после выступления танцоров и одиночниц

1. Россия — 35 (очков)

2. Япония — 27

3. США — 25

4. Италия — 22

5. Канада — 14

6. Франция — 12

Онлайн-трансляция первого дня командного чемпионата мира — здесь.