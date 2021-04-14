Жулин считает, что Туктамышева и Щербакова откатают на World Team Trophy не хуже, чем на ЧМ

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего World Team Trophy, который начнется завтра, 15 апреля, в Осаке.

«Несмотря на то, что мы действующие чемпионы мира в трех из четырех дисциплин, не надо говорить, что мы — безоговорочные фавориты на командном турнире. Свои золотые медали на чемпионате мира будем стараться развивать», — сказал Жулин «СЭ».

Жулин считает, что прогнозы — это всегда очень плохо и неправильно, вместо этого нужно просто показывать свое катание и уровень.

«Считаю, что Лиза Туктамышева и Аня Щербакова откатают на предстоящем турнире не хуже, чем на ЧМ. Вика и Никита в хорошем состоянии. Настрой отличный, настроение очень хорошее. Ждем старта», — добавил Жулин.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японском городе Осака с 15 по 18 апреля 2021 года. Это последние международные соревнования сезона, которые проводятся под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). На турнире выступят сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции. В составе российской сборной выступят: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

(Екатерина Звенигородская)