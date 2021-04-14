Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от командного турнира World Team Trophy, который начнется завтра, 15 апреля, в городе Осака (Япония).

«Мы туда едем, чтобы показать максимум. Мы едем только за победой, как и на все остальные турниры. В пример я всегда рассказываю историю, как Татьяна Анатольевна Тарасова вернулась с Олимпийских игр. Она радостно рассказывала своему отцу: «Пап, мы заняли второе место, у нас серебряная медаль!» На что отец ей сказал: «Танюша, доченька, у нас за второе место обычно увольняют». Мы та страна, которая не приезжает за серебром или за бронзой. Мы всегда приезжаем бороться за золото», — сказал Ягудин «СЭ».

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке. В составе российской сборной выступят: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

(Артем Бухаев)