Елена Радионова: «Не считаю наших мальчиков отстающим звеном на командном ЧМ»

Двукратная чемпионка мира в одиночном женском фигурном катании Елена Радионова поделилась ожиданиями от предстоящего командного чемпионата мира по фигурному катанию в японской Осаке.

«Все ждем, надеемся и верим, что ребята возьмут золото на командном чемпионате мира. Потому что команда России сейчас одна из самых сильных, им это под силу. Хочу пожелать всем чистых прокатов и хороших оценок. Нужно наслаждаться этим чемпионатом. Для меня командный чемпионат был всегда праздником. Ты выступаешь не только за себя, а за всю команду. Конечно, больше и ответсвенности за прокат, но командный дух очень помогает. Это одни из самых запоминающихся соревнований в жизни спортсмена», — сказала «СЭ» Радионова.

Также Елена Радионова считает неправильным на данном этапе говорить о том, кто сильнее или слабее.

«За чистые прокаты можно получить высокие оценки и достичь хороших результатов. Каждый должен сделать максимум, а судьи уже все решат. Я бы не сказала, что наши мальчики — это отстающее звено. Миша Коляда — очень сильный спортсмен, когда катается чисто, получает очень высокие оценки и может побороться за пьедестал. Женя Семененко очень амбициозен, и хорошо замотивирован, он совсем недавно вышел из юниоров и ему хочется себя показать», — добавила фигуристка.

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года. В чемпионате выступят сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции.

(Елизавета Денисова)

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021: путеводитель по World Team Trophy