Виктория Синицина подвела итоги сезона: «Точно есть, что вспомнить!»
10:10
Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, подвела итоги сезона.
«Это действительно был тяжелый сезон! Незабываемые эмоции! Точно есть, что вспомнить! Теперь начинается самое интересное, постановка новых программ, отпуск долгожданный, а потом снова на лед. В предвкушении нового сезона план примерно такой!» – написала Синицина в Instagram.
В 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира на турнире в Стокгольме, набрав 221,17 балла.
На командном чемпионате мира в Осаке они принесли сборной России максимальные 24 очка, одержав победу в соревнованиях танцевальных пар.
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