Туктамышева приступит к постановке новых программ сразу после возвращения из Японии
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что приступит к постановке новых программ на олимпийский сезон сразу после возвращения с неофициального командного чемпионата мира, проходящего в Осаке (World Team Trophy).
В короткой программе на неофициальном командном ЧМ в Осаке (World Team Trophy) Туктамышева заняла второе место.
«Я достаточно много выступала в этом сезоне — здесь мое девятое выступление. После соревнований сразу планируем приступить к постановкам новых программ к следующему сезону», — цитирует ТАСС Туктамышеву.
В общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).
Следить за трансляцией первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию можно здесь
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю