Туктамышева приступит к постановке новых программ сразу после возвращения из Японии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что приступит к постановке новых программ на олимпийский сезон сразу после возвращения с неофициального командного чемпионата мира, проходящего в Осаке (World Team Trophy).

В короткой программе на неофициальном командном ЧМ в Осаке (World Team Trophy) Туктамышева заняла второе место.

«Я достаточно много выступала в этом сезоне — здесь мое девятое выступление. После соревнований сразу планируем приступить к постановкам новых программ к следующему сезону», — цитирует ТАСС Туктамышеву.

В общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).

Следить за трансляцией первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию можно здесь