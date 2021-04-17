Тарасова дала напутствие Коляде: «Ему нужен как минимум еще один четверной прыжок»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в интервью «СЭ» 17 апреля прокомментировала выступление Михаила Коляды на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Коляда стал третьим в произвольной программе (180,72 балла), уступив только Нэйтану Чену и Юдзуру Ханю.

«Разве это его лучший результат? Даже несмотря на личный рекорд, ему еще есть куда стремиться. Он очень хорошо катался, но финал не сделал. Ему есть над чем работать, Алексей Николаевич [Мишин] знает. Коляде нужен как минимум еще один четверной прыжок. Но они в этом году вообще молодцы.

Сейчас надо всем отдыхать, а потом уже работать. Сколько выходных бы дала после такого сезона? Это каждый тренер решит, сколько кому нужно. Может быть, сейчас пойдут программы ставить, а потом в отпуск. После такого сезона надо обязательно подлечиться. Чтобы в следующем сезоне не догнали травмы", — сказала Тарасова.

Михаил Коляда набрал в сумме 274,14 балла и был бы третьим в случае подведения общих итогов, опередив Кевина Эмоза на 8,3 балла. На чемпионате мира-2021 в Стокгольме Коляда занял пятое место.

(Дмитрий Кузнецов)