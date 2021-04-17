Туктамышева рассказала о прогрессе в работе над четверными прыжками

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, ставшая чемпионкой мира в команде по итогам турнира в Японии, рассказала о планах выучить четверной прыжок в следующем, олимпийском сезоне.

«Я уже занимаюсь четверными прыжками. Получаются пока не очень стабильно. Это абсолютно новый элемент, надо понять каждую мелочь, каждую деталь. Но надеюсь, что на следующий сезон подготовлю программу с четверным. И проведу необходимую работу, чтобы он был таким же стабильным, как тройной аксель», — сказала Туктамышева.

В произвольной программе Елизавету Туктамышеву в борьбе за второе место обогнала японка Каори Сакамото (150,29 против 146,23 балла). Россия выиграла турнир в Японии, набрав 125 баллов. У ближайших преследователей, США, лишь 110.

(Дмитрий Кузнецов)

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