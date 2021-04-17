Туктамышева рассказала, что ей легче прыгать аксель в 24 года, чем в детстве

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в разговоре с журналистами по окончании командного чемпионата мира рассказала, что ее коронный прыжок тройной аксель может получиться у многих фигуристок.

«Я много работала над акселем, конечно, это очень сложно — но мне помогает большой объем работы и правильная техника. Сейчас мне прыгать аксель даже легче, чем в детстве, потому что мы над ним много работаем. Если приложить усилия, он может получиться у многих. Главное — иметь хорошую мышечную силу», — объяснила Туктамышева.

В произвольной программе Елизавету Туктамышеву в борьбе за второе место обогнала японка Каори Сакамото (150,29 против 146,23 балла). Россия выиграла турнир в Японии, набрав 125 баллов. У ближайших преследователей, США, лишь 110.

(Дмитрий Кузнецов)