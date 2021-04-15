Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном чемпионате мира в Японии
Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграл ритм-танец на командном чемпионате мира в Японии.
Пара, выигравшая в этом году индивидуальный чемпионат мира в Стокгольме, набрала за свой прокат 86.66 и принесла 12 баллов в копилку сборной России.
Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82.93).
Замкнули тройку представители США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (76.79).
Таким образом, в общем зачете после первой программы лидирует Россия (12 баллов), далее идут Италия (11 баллов) и США (10 баллов).
Произвольный танец фигуристы исполнят завтра, 16 апреля (начало — 10.35 по московскому времени).
Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.
Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.
Фигурное катание
Осака (Япония)
Командный чемпионат мира
Танцы
Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,66
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,93
3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 76,79
4. Аделина Галявиева/ Луи Торон (Франция) — 70,34
5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 66,42
6. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 65,06
Командный турнир
Положение после первого этапа
1. Россия — 12
2. Италия — 11
3. США — 10
4. Франция — 9
5. Япония — 8
6. Канада — 7
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