Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном чемпионате мира в Японии

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграл ритм-танец на командном чемпионате мира в Японии.

Пара, выигравшая в этом году индивидуальный чемпионат мира в Стокгольме, набрала за свой прокат 86.66 и принесла 12 баллов в копилку сборной России.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82.93).

Замкнули тройку представители США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (76.79).

Таким образом, в общем зачете после первой программы лидирует Россия (12 баллов), далее идут Италия (11 баллов) и США (10 баллов).

Произвольный танец фигуристы исполнят завтра, 16 апреля (начало — 10.35 по московскому времени).

Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

Фигурное катание

Осака (Япония)

Командный чемпионат мира

Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,66

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,93

3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 76,79

4. Аделина Галявиева/ Луи Торон (Франция) — 70,34

5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 66,42

6. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 65,06

Командный турнир

Положение после первого этапа

1. Россия — 12

2. Италия — 11

3. США — 10

4. Франция — 9

5. Япония — 8

6. Канада — 7

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