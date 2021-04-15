Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция короткой программы женщин
В Осаке (Япония) в четверг, 15 апреля, стартовал турнир World Team Trophy 2021. Шесть сборных в командном зачете определят победителя неофициального чемпионата мира в командном зачете.
Второй вид соревнований — коротая программа женщин. На лед выйдут по две фигуристки каждой сборной. Россию представляют чемпионка и вице-чемпионка мира Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Среди их конкуренток — одна из лучших фигуристок мира, японка Рика Кихира.
Хозяйка льда Кихира закроет короткую программу женщин, а Туктамышева и Щербакова выступят перед ней.
Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021
Женщины. Короткая программа. Порядок выступления в четверг, 15 апреля (время московское)
Первая разминка
10:33. Женева Лавиния Негрелло (Италия)
10:39. Габриэль Дейлман (Канада)
10:45. Майя Маццара (Франция)
10:52. Леа Серна (Франция)
10:58. Элисон Шумахер (Канада)
11:04. Лара Наки Гутманн (Италия)
Вторая разминка
11:19. Карен Чен (США)
11:25. Каори Сакамото (Япония)
11:31. Брэди Теннелл (США)
11:38. Елизавета Туктамышева (Россия)
11:44. Анна Щербакова (Россия)
11:50. Рика Кихира (Япония)
Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований командного чемпионата мира-2021.
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