Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция короткой программы женщин

В Осаке (Япония) в четверг, 15 апреля, стартовал турнир World Team Trophy 2021. Шесть сборных в командном зачете определят победителя неофициального чемпионата мира в командном зачете.

Второй вид соревнований — коротая программа женщин. На лед выйдут по две фигуристки каждой сборной. Россию представляют чемпионка и вице-чемпионка мира Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Среди их конкуренток — одна из лучших фигуристок мира, японка Рика Кихира.

Хозяйка льда Кихира закроет короткую программу женщин, а Туктамышева и Щербакова выступят перед ней.

Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021

Женщины. Короткая программа. Порядок выступления в четверг, 15 апреля (время московское)

Первая разминка

10:33. Женева Лавиния Негрелло (Италия)

10:39. Габриэль Дейлман (Канада)

10:45. Майя Маццара (Франция)

10:52. Леа Серна (Франция)

10:58. Элисон Шумахер (Канада)

11:04. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

11:19. Карен Чен (США)

11:25. Каори Сакамото (Япония)

11:31. Брэди Теннелл (США)

11:38. Елизавета Туктамышева (Россия)

11:44. Анна Щербакова (Россия)

11:50. Рика Кихира (Япония)

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований командного чемпионата мира-2021.