Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция короткой программы мужчин

В Осаке (Япония) в четверг, 15 апреля, стартовал турнир World Team Trophy 2021. Шесть сборных в командном зачете определят победителя неофициального чемпионата мира в командном зачете.

Третий вид соревнований — короткая программа мужчин. У каждой сборной на лед выйдут по два спортсмена (кроме Италии).

Россию представляют Евгений Семененко и Михаил Коляда. Оба фигуриста появятся на льду в первой разминке. Семененко откроет прокаты короткой программы, а Коляда получил четвертый стартовый номер.

Закроет короткую программу чемпион мира, американец Нейтан Чен. До него друг за другом выступят два японских фигуриста — Сема Уно и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021

Мужчины. Короткая программа. Порядок выступления в четверг, 15 апреля (время московское)

Первая разминка

12:33. Евгений Семененко (Россия)

12:39. Роман Садовский (Канада)

12:45. Адам Сиао Им Фа (Франция)

12:52. Михаил Коляда (Россия)

12:58. Нам Нгуен (Канада)

Вторая разминка

13:21. Даниэль Грассль (Италия)

13:19. Кевин Эймоз (Франция)

13:25. Джейсон Браун (США)

13:31. Сема Уно (Япония)

13:38. Юдзуру Ханю (Япония)

13:44. Нейтан Чен (США)

Маттео Риццо (Италия) пропустит командный чемпионат мира из-за положительного теста на коронавирус.

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований командного чемпионата мира-2021.