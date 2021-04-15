Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция короткой программы мужчин
В Осаке (Япония) в четверг, 15 апреля, стартовал турнир World Team Trophy 2021. Шесть сборных в командном зачете определят победителя неофициального чемпионата мира в командном зачете.
Третий вид соревнований — короткая программа мужчин. У каждой сборной на лед выйдут по два спортсмена (кроме Италии).
Россию представляют Евгений Семененко и Михаил Коляда. Оба фигуриста появятся на льду в первой разминке. Семененко откроет прокаты короткой программы, а Коляда получил четвертый стартовый номер.
Закроет короткую программу чемпион мира, американец Нейтан Чен. До него друг за другом выступят два японских фигуриста — Сема Уно и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.
Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021
Мужчины. Короткая программа. Порядок выступления в четверг, 15 апреля (время московское)
Первая разминка
12:33. Евгений Семененко (Россия)
12:39. Роман Садовский (Канада)
12:45. Адам Сиао Им Фа (Франция)
12:52. Михаил Коляда (Россия)
12:58. Нам Нгуен (Канада)
Вторая разминка
13:21. Даниэль Грассль (Италия)
13:19. Кевин Эймоз (Франция)
13:25. Джейсон Браун (США)
13:31. Сема Уно (Япония)
13:38. Юдзуру Ханю (Япония)
13:44. Нейтан Чен (США)
Маттео Риццо (Италия) пропустит командный чемпионат мира из-за положительного теста на коронавирус.
Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований командного чемпионата мира-2021.
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