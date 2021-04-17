Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция произвольной программы женщин

Соревнования турнира World Team Trophy-2021 в японской Осаке закроют произвольные программы женщин. По итогам этого вида будет названа лучшая из шести сборных в зачете неофициального командного чемпионата мира.

Россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева выступят во второй группе из шести фигуристок. Чемпионка мира-2021 Щербакова закроет турнир (время начала ее проката — 12:32 по Москве), а перед ней на лед выйдет вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева (начало проката — 12:16).

Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021

Женщины. Произвольная программа. Порядок выступления в субботу, 17 апреля (время московское)

Первая разминка

10:58. Леа Серна (Франция)

11:05. Майя Маццара (Франция)

11:13. Габриэль Дейлман (Канада)

11:21. Элисон Шумахер (Канада)

11:29. Женева Лавиния Негрелло (Италия)

11:37. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

11:53 Карен Чен (США)

12:00. Брэди Теннелл (США)

12:08. Рика Кихира (Япония)

12:16. Каори Сакамото (Япония)

12:24. Елизавета Туктамышева (Россия)

12:32. Анна Щербакова (Россия)

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию решающего дня соревнований командного чемпионата мира-2021.

Правила подсчета очков команд и полный путеводитель по турниру в специальном материале, обновление командного зачета — на отдельной странице, все результаты, новости и обзоры — в разделе турнира на нашем сайте.