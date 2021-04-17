Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция произвольной программы женщин
Соревнования турнира World Team Trophy-2021 в японской Осаке закроют произвольные программы женщин. По итогам этого вида будет названа лучшая из шести сборных в зачете неофициального командного чемпионата мира.
Россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева выступят во второй группе из шести фигуристок. Чемпионка мира-2021 Щербакова закроет турнир (время начала ее проката — 12:32 по Москве), а перед ней на лед выйдет вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева (начало проката — 12:16).
Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021
Женщины. Произвольная программа. Порядок выступления в субботу, 17 апреля (время московское)
Первая разминка
10:58. Леа Серна (Франция)
11:05. Майя Маццара (Франция)
11:13. Габриэль Дейлман (Канада)
11:21. Элисон Шумахер (Канада)
11:29. Женева Лавиния Негрелло (Италия)
11:37. Лара Наки Гутманн (Италия)
Вторая разминка
11:53 Карен Чен (США)
12:00. Брэди Теннелл (США)
12:08. Рика Кихира (Япония)
12:16. Каори Сакамото (Япония)
12:24. Елизавета Туктамышева (Россия)
12:32. Анна Щербакова (Россия)
Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию решающего дня соревнований командного чемпионата мира-2021.
Правила подсчета очков команд и полный путеводитель по турниру в специальном материале, обновление командного зачета — на отдельной странице, все результаты, новости и обзоры — в разделе турнира на нашем сайте.
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