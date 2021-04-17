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Коляда отказался отвечать на вопрос о целях на олимпийский сезон

08:22
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский фигурист Михаил Коляда, ставший третьим в произвольной программе командного чемпионата мира, был традиционно немногословен в микст-зоне, комментируя свое выступление.

«Значение турнира? Любой старт имеет значение. Командный чемпионат мира, во-первых, в Японии, во-вторых — проходит при зрителях. Для меня этот турнир был чем-то вроде подведения итогов года. Задачи на следующий сезон? Не люблю говорить о целях. Спросите у тренера. Без комментариев», — сказал Коляда.

Михаил Коляда и Евгений Семененко — единственные представители сборной России без статуса чемпиона мира. Сегодня Россия может впервые в истории стать чемпионом мира в команде, она лидирует с отрывом в 8 баллов от США в общем зачете.

(Дмитрий Кузнецов)

Командный чемпионат мира: Россия лидирует в общем зачете

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