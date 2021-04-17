Медведева поздравила сборную России с победой на командном ЧМ по фигурному катанию
16:25
Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева 17 апреля в истории на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.
Медведева поздравила российских фигуристов с победой на командном чемпионате мира в Японии.
«Поздравляю, ребята! Гимн!!!», — подписала публикацию Медведева.
Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира.
Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.
Российскую команду представляли Евгений Семененко, Михаил Коляда, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анна Щербакова и капитан сборной Елизавета Туктамышева.
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