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Медведева поздравила сборную России с победой на командном ЧМ по фигурному катанию

16:25
Поздравление Евгении Медведевой. Фото Instagram
Поздравление Евгении Медведевой. Фото Instagram
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Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева 17 апреля в истории на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

Медведева поздравила российских фигуристов с победой на командном чемпионате мира в Японии.

«Поздравляю, ребята! Гимн!!!», — подписала публикацию Медведева.

Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира.

Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

Российскую команду представляли Евгений Семененко, Михаил Коляда, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анна Щербакова и капитан сборной Елизавета Туктамышева.

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