«Лучшая команда в мире». Семененко — о победе сборной России на командном ЧМ
18:55
Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал результаты командного чемпионата мира в Японии.
«Мы первые! Лучшая команда в мире!» — написал Семененко в Instagram.
Евгений Семененко в произвольной программе занял пятое место. Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира.
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