Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал результаты командного чемпионата мира в Японии.

«Мы первые! Лучшая команда в мире!» — написал Семененко в Instagram.

Евгений Семененко в произвольной программе занял пятое место. Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира.