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«Лучшая команда в мире». Семененко — о победе сборной России на командном ЧМ

18:55
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Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал результаты командного чемпионата мира в Японии.

«Мы первые! Лучшая команда в мире!» — написал Семененко в Instagram.

Публикация от Evgeniy Semenenko (@evgeniy__semenenko)

Евгений Семененко в произвольной программе занял пятое место. Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CNxURa0JWbf/

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