Галлямов — о победе сборной России на командном ЧМ: «Лучшая команда в мире!»
15:38
Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал результаты командного чемпионата мира в Японии.
«Лучшая команда в мире! Спасибо каждому за самоотдачу и борьбу, чтобы принести эту важную победу!» — написал Галлямов в Instagram.
Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую (73.77 балла) и произвольную программу (151,59 балла) на командном чемпионате мира. Сборная России впервые одержала победу World Team Trophy.
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