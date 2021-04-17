Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал результаты командного чемпионата мира в Японии.

«Лучшая команда в мире! Спасибо каждому за самоотдачу и борьбу, чтобы принести эту важную победу!» — написал Галлямов в Instagram.

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую (73.77 балла) и произвольную программу (151,59 балла) на командном чемпионате мира. Сборная России впервые одержала победу World Team Trophy.