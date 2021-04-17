Щербакова высказалась о победе сборной России на командном ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала результаты командного чемпионата мира в Японии.

«Россия впервые выиграла этот турнир! И мне посчастливилось стать частью этой замечательной команды. Спасибо всем! Ребята, вы крутые!

Еще я хотела бы поблагодарить все команды за интересную борьбу! И, конечно, не могу не поблагодарить Японию за такой традиционно теплый прием. Спасибо за гостеприимство и за то, что вы в это непростое время все-таки провели замечательный турнир! Всегда очень приятно выступать здесь, спасибо за любовь к нашему виду спорта", — написала Щербакова в Instagram.

17 апреля сборная России выиграла командный чемпионат мира в Японии, набрав 125 баллов. Второе место у США (110), Япония стала третьей (107).