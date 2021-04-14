Итальянец Риццо объяснил, почему пропускает командный ЧМ по фигурному катанию

Итальянский фигурист Маттео Риццо рассказал о причине пропуска командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии. 11 апреля Риццо заявил, что не выступит на турнире, но не сообщил почему.

«Многие из вас спрашивали, почему я снялся с турнира, и большинство угадало. К сожалению, я сдал положительный тест на ковид. Я не могу никуда поехать, я нахожусь в своей комнате. Мне предстоят 14 дней карантина, после чего сдам еще один ПЦР-тест.

Просто хотел сказать, что я чувствую себя хорошо. Буду держать вас в курсе. Я сожалею, что все так вышло, и желаю удачи всем участникам турнира», – сказал Риццо в Instgram.

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.