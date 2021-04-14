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Траньков уверен, что на командном ЧМ Щербакова и Туктамышева могут откататься лучше, чем в Швеции

14:08
Максим Траньков. Фото Павел Бедняков/"Известия"
Максим Траньков. Фото Павел Бедняков/&quot;Известия&quot;
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии.

«Сборная России ни разу не выигрывала этот командный турнир. В этом году наша команда максимально сбалансированная, поэтому нас смело можно включить в число фаворитов. Туктамышева и Щербакова точно не должны откатать хуже, чем на чемпионате мира в Стокгольме. Они весь сезон готовили одни и те же программы. И Лиза, и Аня могут откатать лучше, потому что на чемпионате мира у них были ошибки.Здесь у них есть еще один шанс исполнить программы чисто.

На этом турнире каждый балл на счету. И даже мужчины при лучшем своем катании принесут очень нужные очки в копилку сборной. Здесь нужно просто кататься максимально хорошо и приносить команде пользу, вот и все", — сказал Траньков «СЭ».

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в японском городе Осака. В турнире примут участие команды России, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

(Владимир Пушкарев)

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