Синицина спела в Японии хит Агутина и Преснякова «Аэропорты»
13:30
Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала новое видео из Японии, куда сборная России прилетела на командный чемпионат мира.
В истории Instagram фигуристка спела в гостиничном номере хит российских исполнителей Леонида Агутина и Владимира Преснякова «Аэропорты».
«Настроение Пресняков — Агутин», — подписала Синицина.
Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.
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