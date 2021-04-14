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Синицина спела в Японии хит Агутина и Преснякова «Аэропорты»

13:30
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала новое видео из Японии, куда сборная России прилетела на командный чемпионат мира.

В истории Instagram фигуристка спела в гостиничном номере хит российских исполнителей Леонида Агутина и Владимира Преснякова «Аэропорты».

«Настроение Пресняков — Агутин»,  подписала Синицина.

 

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/victoria_sinitsina/

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