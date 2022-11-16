«Зачем вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?» Авербух разнес чемпионат мира

Острое интервью чемпиона мира и режиссера-постановщика.

«Ледниковый период» продолжает бесить фанатов «чистого спорта», но в этом сезоне тут действительно спортивно. На съемки на этой неделе пришли Анжелика Крылова и ее пара Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, только выигравшая «Гран-При» в Москве. Анна Щербакова мило общается с Дарьей Усачевой. Александр Жулин поздно вечером надевает коньки, чтобы ставить программы.

Илья Авербух успевает за всем этим следить и менеджировать. Еще и интервью яркие раздает «коршунам», как сам нас в шутку прозвал — на этот раз про Томаса Баха, чемпионат мира по футболу, Михаила Коляду и много чего еще.

Сейчас все рейтинги в информационных передачах, мы вместе со страной

— Татьяна Тотьмянина сегодня вернулась после такой тяжелой травмы. Героизм же?

— Это настоящий спортивный характер, я бы сказал так, потому что вчера мы были все шокированы произошедшей историей. Чтобы все понимали: падение произошло не во время поддержки, была провозка, и во время поворота Ваня начал падать, а он высокий, и если он падает, то падает серьезно. Во время падения он задел Таню, так как она лежала на льду. Попал именно в колено, и точка, куда попал зубец, стала очень болевой. Таня испытала тяжелейший болевой шок. Почти все на руках вынесли ее со льда. Потом она поехала в клинику, но, слава богу, МРТ и все остальные обследования показали, что ничего не сопоставимого с быстрым возвращением на лед не было. Конечно, боль никуда так быстро не ушла. Таня проявила большой характер, но она его не раз проявляла. Думаю, многие вспомнят то тяжелейшее падение, которое было с Максимом Марининым, но Таня боец. Я хочу сказать, что поддерживал ее не только Леша Ягудин, но и Иван Колесников, очень по-мужски. Нес ответственность, частично и из-за него ведь случилось падение. Но еще раз хочу сказать, что лед скользкий и в паре никто не разграничивает, из-за кого произошла та или иная ошибка. То, что Ваня так поддерживал и поддерживает Таню, говорит об очень сильных хороших мужских качествах.

— Страшно было в тот момент, когда она упала?

— Мы все испугались, потому что никто не понимал толком, что происходит, никто не понимал род травмы.

— Следите за рейтингами шоу? Потому что по сравнению с предыдущими годами есть проседание. Это у людей сейчас другие заботы?

— Конечно. Объективно сейчас все развлекательные передачи находятся гораздо ниже, а аналитические стоят в топ-10, мы все живем в информационном поле. Это касается и фильмов, и сериалов. Данность времени. Весь рейтинг сейчас у информационных передач.

Мы стараемся в нашей передаче удержать этот баланс, понимаем чувство времени. Я благодарен Первому каналу, Константину Львовичу (Эрнсту, гендиректору канала. — Прим. «СЭ»), что наш проект жив, потому что это очень важная вещь. Я уже не раз говорил, что это мини-завод, на котором работает большое количество людей. Это не только верхушка айсберга — наши большие чемпионы, те, кто только пришел, и Вика Синицина с Никитой Кацалаповым, и Ваня Букин, и Анечка Щербакова, которую я привлек в качестве ведущей, и те, кто уже участвовал до этого в «Ледниковом», Женя Медведева и топовые ребята — завсегдатаи «Ледника». И конечно, большая команда с точки зрения судей. Я постарался, чтобы она стала шире. В этом году я привлек снова Сашу Жулина, его команду, здесь работает большое количество людей, которые помогают проекту. Поэтому «Ледниковый период» — это остров определенной жизни, которая всем нам необходима. Спасибо еще раз, что этот проект есть, что мы его проходим. Он сложный в сложное время, но в нем, как вы знаете, мы говорили рядом номеров и на темы, которые нас не могут не волновать. Сейчас мы снова вместе (девиз этого сезона. — Прим. «СЭ»), мы с нашей страной, мы все вместе.

Илья Авербух и Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Выступление Баха — уже надежда

— Наш «Гран-при» подавался как аналог международной серии, прошло уже четыре этапа, по-вашему, получилось ли заменить?

— Я думаю, что здесь равные истории. Уверен, что и мировая серия «Гран-при» катастрофически потеряла от отсутствия российских фигуристов, потому что во всех четырех видах мы конкурентоспособны, а если говорить о женском катании, то тут мы вообще абсолютные хедлайнеры. Конечно, мы тоже теряем от того, что у нас нет этих баталий с международными спортсменами — это обоюдная потеря для всех. С точки зрения организации турнира, с точки зрения зрителей, с точки зрения призовых, мы сопоставимы. Но, конечно, накал борьбы, который возникает в любом случае, когда мы соревнуемся с мировыми лидерами, — как ты его заменишь? Подменить его невозможно. Еще раз говорю: это палка о двух концах, то же самое происходит и на тех этапах: ты как бы выиграл, но без россиян это недопобеда. Конечно, я верю, что как можно скорее это все в головах чиновников перевернется и спорт станет вне политики, именно тем мостиком взаимопонимания, которое всегда было между странами. Отстранение, конечно, несправедливое решение.

— Томас Бах как раз вашими словами говорит.

— Может, я проспал... Новость, я имею в виду. Нет, я не видел его слова. Мне кажется, зачем обеднять себя? Мы должны соревноваться друг с другом, выяснять, кто из нас первый, только в спортивной борьбе, в которой принимают участие сильнейшие.

— Все по-разному воспринимают слова Баха, кто-то думает, что он лукавит... Ничего же не меняется.

— Я думаю, что есть некая административная машина, которую сломать одному сложно, включая Томаса Баха. Но его выступление — уже надежда на то, что в этом механизме, в этих жерновах произойдет сбой и какое-то отрезвление наступит.

Программа Коляды морально сложная? Давайте по звездам еще смотреть будем

— Вы хорошо знаете Михаила Коляду. Что с ним происходит?

— Я думаю, первый этим вопросом задается Алексей Николаевич. Миша хорошо работает на тренировках, это талантливый человек. Давайте не забывать, что он блестяще откатал короткую программу, за 100 баллов. Да, он их набирает на домашнем этапе, но все равно. На Skate America американцы будут у себя дома набирать большие баллы. А дальше опять такой прокат произвольной...

Я думаю, мы должны поддерживать ребят, которые продолжают карьеру, но в первую очередь нужно следить за теми, кто сейчас приходит на смену нашим лидерам сборной.

— Есть мнение, что произвольная программа Михаила Коляды с моральной точки зрения сложная, и это может мешать фигуристу. Вы, как ее постановщик, согласны с этим?

— Давайте будем еще по звездам смотреть, давление, погоду. Можем вообще придумать все что угодно: где-то что-то произошло, и это сказалось на Михаиле. Ему интересно катать эту программу. Он ее прекрасно чувствует, ему нравится эта музыка. Если дело в программе...

— То?

— То надо менять программу. Я думаю, Алексей Николаевич это сделает в одну секунду, и мы увидим чудо, видимо. Но мне кажется, что лучше тратить время не на смену программы, а на ее выкат. Хотя мы и меняли программу Марку Кондратюку, время все равно тратится.

Любая программа у одиночников блестит и играет совсем другими красками, когда исполняются все элементы. И точно так же, какие бы хореографические изыски ты ни делал, как только фигурист ложится с первого элемента, дальше можно уже не смотреть. Чего бы ты там ни придумал, каких бы образов ни напихал в эту программу. Поэтому надо выкатывать, надо бороться. Программу мы старались сделать интересной. Когда она будет исполнена со всеми элементами, она сразу зазвучит. Я думаю, что надо искать проблемы в тренировочном процессе. Значит, Михаилу надо еще больше повторов элементов.

— Вы сказали про судейство. Как думаете, такая политика, когда ставятся высокие баллы, идет на пользу спортсменам или, наоборот, демотивирует?

— Всем ставят высокие оценки, это не так важно. В «Ледниковом периоде» бесконечные 6,0. Одна 5,9 — и сразу расстройство. Это просто такие критерии. Я бы только рекомендовал журналистам не проводить параллели между нашими и международными стартами — «мы здесь получили 100, значит, мы на другой планете». Мы должны понимать, что оценки поднимаются, чтобы мы соответствовали. Просто такой выбран уровень оценок. И это никого не демотивирует точно.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Есть идея «Ледникового периода» с одиночницами и хоккеистами

— Будете смотреть чемпионат мира по футболу? За кого болеете?

— Ровно к этому отношусь. Может, финальные игры посмотрю. Честно, мне не интересно, когда не участвуют наши ребята. Мне не интересна Лига чемпионов и все остальное в отсутствие наших клубов. Я не понимаю, зачем смотреть ту же итальянскую лигу? Это не ко мне. Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали? Какая-то странная история. А чемпионат России — да, смотрю. Какие-то главные игры.

— Про танцы хотелось бы спросить, это чуть ли не самый интересный вид сейчас в России. У вас на съемках присутствует пара Кагановская/Ангелопол, какими судьбами?

— Мы дружим с Анжеликой Крыловой, и мне очень понравились их выступления. А она как человек творческий привела их сегодня, чтобы они посмотрели «Ледниковый» с точки зрения артистизма — не техники, конечно. Как продают себя артисты, как происходит постановка, зарядиться этой энергией. Ребята отсмотрели все, очень здорово, что они с такой радостью и интересом так это воспринимают. Это говорит о тренерской мудрости Анжелы. Ребята не отказываются, приходят и видят здесь Ваню Букина, Вику Синицину, Никиту Кацалапова — да, в других образах, но у них появляется некий объем в голове. Это очень важно.

Василиса и Валера — это глоток свежего воздуха. Я боялся сравнивать их — вы же выдернете из контекста, но для меня новое дыхание от этой пары все равно что от Медведевой и Милохина, когда они ворвались в проект. По новой энергии они сравнимы, хотя качество в исполнении элементов отличается, как свежий ветер от Василисы и Валеры. Они были кардинально другие, нежели остальные участники московского этапа «Гран-при».

— Можно вам предложить пару? Ваню Дмитриенко и Камилу Валиеву показывает вместе даже Первый канал. Хорошая бы пара была.

— Почему нет? Вообще уверен, ребята бы смотрелись, Камила блестяще бы выглядела, ей было бы очень интересно в проекте, она одареннейшая, чувствует музыку потрясающе, она с радостью бы прокаталась. Одна из идей у меня давно была — выступают только одиночницы со звездами. Это было бы здорово. И шорт-лист есть, конечно. И та же Женя Медведева, и Алина Загитова, и Лена Радионова давно просится. Лиза Туктамышева с удовольствием отзывается о «Леднике», о выходе на лед в нем. Аня Щербакова. Все девчонки в парах, только одиночницы. Со звездами или хоккеистами. Такой проект тоже был когда-то в Канаде. Развитие всегда может быть. Но это все сослагательное наклонение.

И мы ни в коей мере не противопоставляем себя любительскому фигурному катанию, мы идем за ним. В первую очередь это спорт, выступления, титулы, медали, сражение за родину, а «Ледниковый» — фабрика творчества. Он идет за спортом.