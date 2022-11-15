Станислава Константинова: «Из-за высоких оценок наших судей бдительность немного теряется»

Призер этапа «Гран-при» вместе с Бетиной Поповой оценила московский этап главной российской серии.

На днях гостями студии YouTube-канала «Кваксель» стали российские фигуристки Бетина Попова и Станислава Константинова. Вместе мы обсудили 4-й этап серии «Гран-при» России, попытались определить первый номер сборной России среди женщин на данный момент, а также оценили уровень мужского одиночного катания в стране.

Об итогах этапа «Гран-при»

Станислава: Мне понравился прокат Лизы Туктамышевой — и короткой, и произвольной программ. Даже несмотря на ошибки, она была полностью погружена в образ. В принципе, каждое ее выступление в текущем сезоне — яркое. Среди мужчин хотелось бы отметить Женю Семененко — он откатался с хорошей энергетикой.

Бетина: Этот этап «Гран-при» понравился мне больше всех предыдущих. В нем чувствовался дух соревнований, были какие-то неожиданные повороты. Случались и срывы, что, конечно, нехорошо для спортсменов. Но для общей драматургии соревнований и для зрителей это интересно.

Все повороты, какие будут прокаты — чистые или нет. Меня удивило, что у женщин в произвольной программе не было чистых прокатов. А вот пацаны два дня выдавали очень хороший уровень! И здесь нужно отдать должное мальчишкам, они показали девчонкам, как можно соревноваться. (Смеется.) У мужчин изначально был очень сильный состав. И то, как они выступили, это круто.

В короткой программе была напряженная борьба. И в произвольной. Думаю, что места распределены честно и объективно. Результаты неожиданные, даже у девчонок. По той же Лизе было видно, как она удивлена.

— Почему все падали?

Бетина: Накал страстей, большое желание победить, маленькие отрывы в короткой программе. Думаю, это все сыграло. Была борьба нервов. Лиза, у которой опыт за десяток лет, имела преимущество в умении собрать себя и выйти с более холодной головой. Хотя и Туктамышева допустила ошибки. У Императрицы было не олимпийское спокойствие.

О первом номере сборной

— Туктамышева сейчас первый номер?

Станислава: Я не совсем согласна. Для меня она самая любимая спортсменка за всю текущую серию «Гран-при», но периодически у нее нет каскадов 3-3 в программе. Понятно, что Камила Валиева сейчас не в лучшей форме, у нее нет кучи четверных прыжков. Но она добирает вращениями.

Бетина: Я думаю, что Лиза стоит вне этой «очереди». У нас в танцах есть очередь, так и здесь. Вот стоят все: первый, второй, третий и Лиза где-то сбоку.

— А кто тогда в лучшей форме из женщин?

Станислава: У Туктамышевой хорошая форма, она очень преобразилась. Отличные программы, улучшились вращения. Но конкурировать ей трудновато, так как фигурное катание идет вперед. Лиза успевает, но это труднее. Совершенствоваться тяжелее, чем врываться.

Бетина: На данной момент лучшей фигуристки в стране нет. У кого-то лучше прыжки, у кого-то программа более накатанная. Кто-то физически чуть лучше готов. Но в целом такого человека сейчас нет. Нужно будет смотреть по чемпионату России — кто будет первым номером сборной.

Станислава: Аделия Петросян. Она в хорошей форме, у нее отличные программы. Но она еще молодая, не всегда справляется с давлением. Но для меня она сильнее, эмоциональнее. Но это мое мнение.

Бетина: Но Акатьева тоже не всегда справляется, чтобы ворваться. Думаю, что это все нужно будет смотреть в очной встрече — в конце сезона. Еще нужно учитывать, что обе девочки пока еще маленькие. У взрослых спортсменов есть свой, сложившийся стиль, они могут катать любой образ. А маленькие девчонки только учатся, пробуют. В начале сезона это все равно выглядит не так, как задумал постановщик. Пока рано судить девчонок.

О компонентах и наполнении программ

— Справедливы ли компоненты?

Станислава: Будем честны. То, что происходит с компонентами, оценками за вращения, плюсами... Возьмем прошлый этап — к примеру, Веронику Яметову. Она неплохая спортсменка, молодая, энергичная, катается на скорости. Но на этом ее плюсы в компонентах, на мой взгляд, заканчиваются безвозвратно. У нее не самые лучшие перебежки, довольно пустые программы. В короткой мне нравится дорожка. Вообще бомба, класс!

Бетина: У нее вообще неплохая короткая программа для ее возраста.

Станислава: У нее хорошая дорожка. Остальная программа довольно пустая.

Бетина: Для ее возраста — хорошая.

Станислава: Ну в смысле? Она выходит по мастерам.

Бетина: Это другой вопрос. (Смеется.)

Станислава: И то, что у Вероники были компоненты как у Ксении Синициной, я просто сидела и думала: а как? Для меня Ксюша — это образец хореографии, компонентности, фигуристки на льду. Для меня это непонятно. И на международном старте, на том же юниорском «Гран-при», думаю, что были бы намного другие.

Бетина: Совершенно другие, конечно. У нас у всех были бы иные на международном уровне.

Станислава: У нас и были другие. (Смеется.) Естественно, со всеми тройками, «галочками». Поэтому это все очень лояльно. Но это привычно. Не знаю, насколько это плохо или нет. Спортсменам сейчас нужна поддержка, так просто сохраняют мотивацию. Другой вопрос, что когда-то будут международные старты — надеюсь, мы когда-нибудь туда приедем. И мы видим везде ребра, галки, первые уровни вращений. В России мы выходим, вращаемся, понимаем, что у нас все четвертые уровни будут, если ты все сделаешь как обычно.

Бетина: Не упадешь. (Смеется.)

Станислава: Да! Поэтому бдительность немного теряется. И то, что ты где-то недовращал, потом выливается во второй уровень.

Бетина: Но думаю, что это все будут ставить на чемпионате России. Когда уже все встретятся друг с другом, будет чуть жестче. Получится, что все откатают чисто — и что тогда ставить? Всем десятки? Ну нет. Там придется жестче регулировать, когда появятся все — и их нужно будет куда-то расставить.

— А что вообще вы вкладываете в понятие о пустоте программы?

Станислава: Если смотреть непрофессионалу, то, допустим, человек ездит по 3-4 перебежки — то эта программа пустая. Это для меня так. На мой взгляд, спортсмену категорий КМС и МС вполне достаточно одной перебежки вкупе с шагами, чтобы заехать на прыжок. Это первый момент.

Далее, когда работают и руки, и ноги. Есть какие-то интересные движения, кроме каких-то шагов или поворотов. Какой-то нестандартный корпус, рука. Коннект с залом, с судьями. А когда человек просто катается перебежками и виражами — на скорости смотрится эффектно, да. Но вы сравните первую часть программы Яметовой и ее дорожку, которая насыщенная, полная, поставлена по музыке и с разными поворотами. А сама программа простая, пустая.

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О Михаиле Коляде

Бетина: Что сказать про Коляду? Пока сказать нечего. Он не дает возможности разглядеть его произвольную программу. По короткой — она такая же чистая, как его костюм. С произвольной дела обстоят хуже. Видно, что ему чего-то не хватает. Прыгать он умеет. Возможно, из головы.

Станислава: Мне нравится его произвольная программа. У него такая особенность, что он не очень уверен в прыжках. Я смотрела вживую несколько раз — и мне понравилось. Я очень хорошо знаю Мишу, мы долго с ним катались на одном льду. Я привыкла к его катанию, его фишкам. И у него часто программы состояли из таких движений. Это смотрится красиво, эстетично. Это интересно посмотреть. Но в произвольной у него появились новые фишки, и это здорово.

Бетина: Я бы сказала, что Михаил — это как Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Это такой уровень спортсмена. Когда они катаются нечисто, возникает вопрос: а как такое возможно? От них всегда ждешь идеального, эталонного исполнения всех элементов. Если возникают ошибки, то все разочаровываются. Это тот уровень, что Коляда уже везде выступал, получал высокие баллы, соревновался со всеми.

Такие прокаты просто не воспринимаются зрителями. То же самое и с «рыжиками» (фанатское прозвище фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. — Прим. «СЭ»). Когда они катаются идеально — все кричат «гениально». Их парные элементы — эталоны. Хоть в книгу записывай и показывай будущим поколениям, как это нужно делать. Но когда они срывают — все портится. От них ждешь только самого высокого уровеня исполнения.

Станислава: На мой взгляд, все строги к Мише. О каком безволии идет речь? Коляда не рискует. Это известный факт, но это правильно. Ведь какой смысл срывать программу и пытаться исполнить четверной прыжок в конце, если он знает свои силы, у него четкий план. Тренер не давал ему такого задания. Он мог из-за этого упустить свое третье место. И чтоб что-то доказать? Ну нет.

Бетина: Михаил более опытный спортсмен, остальные мужчины — более молодые пацаны. Они готовы добавлять в конце, пробовать. А Коляда не такой. Он со своей философией, проработанный спортсмен. У него был момент отрешения от мира фигурного катания, он был закрыт в такой будто «ракушке».

Станислава: Это и сейчас продолжается.

Бетина: Ну сейчас он выполз немного из «ракушки», шутит иногда, улыбается на камеру.

Станислава: Я не узнаю прошлого Мишу. Можете мне не рассказывать, что он где-то выползает. Для меня это всегда был его стиль. Если кто-то может в конце программы что-то добавить, исправить, то это его право. Миша идет проверенным путем.

Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева и Софья Муравьева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

О завершении карьеры

Бетина: Жду, когда в России появится фигуристка уровня Каролины Костнер или Киры Корпи. Хочу причислять к ним Лизу Туктамышеву — и как ее подруга буду это делать. Ее можно отнести к звездам фигурного катания.

Станислава: Сто процентов!

Бетина: Но хочется, чтобы девочки сохранялись, оставались, становились легендами.

Станислава: Это очень тяжело, нужно иметь определенный склад ума. Лиза очень проработанная, совершенствуется. У нее есть своя философия: она спокойная, всегда все анализирует. Это круто. Я понимаю, почему не катаюсь в данный момент. Я тревожная, бешеная, нестабильная.

Очень трудно, когда тебя выигрывают. Появляется какая-то безнадега, теряется мотивация. Конечно, мы не выдерживаем, появляются травмы. Тобой недоволен тренер. Да и ты сам. В такой ситуации сложно понять, кто виноват. Это человеческий фактор. Кто сильный и стабильный — тот остается. Я давно наблюдаю за Лизой, мы вместе катались. Когда у меня начались спады, я смотрела на нее и говорила: если Туктамышева катается, почему бы мне не брать пример с нее?

Петр Гуменник? Мне он очень нравится, классный в том плане, что все время совершенствуется. Он очень скоростной, мощный, программы у него интересные.

Бетина: Он еще молодой. Вот если у Михаила Коляды мы смотрим его «Щелкунчика» — он катает не первый год. И там каждое движение именно там, где и должно быть.

Станислава: И в прыжках нет запаса. Ты смотришь, как он делает четверной тулуп — идеально. А вот лутц — ты понимаешь, что он, скорее всего, не будет его делать на стартах. С его техникой, возможностями это тяжело. А молодые ребята — Яблоков, Гуменник, Семененко двигаются вперед, все время могут улучшиться.

Бетина: И Кондратюк с ними. Молодые ребята друг друга подталкивают идти вперед. Они все, как я говорю про Марка Кондратюка, что он артист. И у Гуменника, и у Яблокова такое есть, что не отточенное мастерство, а яркий всплеск.

Станислава: Круто, что в мужском фигурном катании мы походим на нормальных спортсменов, что они могут выдать свой максимум к 20-25 годам. И это логично, когда человек растет, становится лучше, сильнее. А не как в 17 лет я классная, а в 20 лет сдохла.

Бетина: Отсюда и идет артистизм. 20-летние показывают то, что не могут в 13 лет. Это невозможно в плане эмоций, артистизма, хореографии.