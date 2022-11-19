Медведева попала из аутсайдеров в лидеры «Ледникового периода». Фигуристка продолжает удивлять с новым партнером

Вместе с двукратной чемпионкой мира и актером Федотовым наверху турнирной таблицы еще два дуэта.

«Ледниковый период«. 2-й выпуск личного турнира

1-3. Оксана Домнина / Марат Башаров — 24,0

1-3. Елизавета Арзамасова / Никита Кацалапов — 24,0

1-3. Евгения Медведева / Федор Федотов — 24,0

4. Дарья Мороз / Максим Маринин — 23,98

5. Елена Ильиных / Егор Бероев — 23,92

6. Виктория Синицина / Иван Скобрев — 23,9

7. Валерия Ланска я/ Роман Костомаров — 23,88

8-9. Татьяна Волосожар / Вячеслав Чепурченко — 23,76

8-9. Алла Михеева / Иван Букин — 23,76

10. Татьяна Тотьмянина / Иван Колесников — 23,72

11. Регина Тодоренко / Александр Энберт — 23,58

12. Наталья Подольская / Дмитрий Соловьев — 23,46

Уже второй выпуск «Ледникового периода» посвящен индивидуальному первенству пар — за первый выпуск целых шесть дуэтов набрали максимальную сумму баллов. После традиционного приветствия зрителей от ведущих шоу Алексея Ягудина и Алины Загитовой, которые объявили «Мюзиклы» темой выпуска, слово взял комментатор Владимир Гомельский. На экране появился небольшой ролик, посвященный Александру Горшкову, скончавшемуся в четверг. Президент Федерации фигурного катания России приходил в «Ледниковый период» в качестве члена жюри, так что этот проект был ему знаком.

Евгения Медведева и Федор Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Неприятная история Медведевой со счастливым концом

История Евгении Медведевой на «Ледниковом периоде» подарила проекту недостающую интригу и интересный поворот событий. После того как ее партнер по прошлогоднему шоу блогер Даня Милохин внезапно очутился на другом краю света, бросив Женю, эта ситуация стала главной темой для разговоров. Новый партнер нашелся довольно быстро, хотя Медведева так наверняка не скажет. Скатываться с Федором Федотовым пришлось в ускоренном темпе всего за несколько дней. Зато в тех выпусках, что уже показали в телевизионной трансляции, дуэт оба раза получал максимальные оценки. И мог бы не затеряться на «Гран-при России» на тех этапах, где выступало всего по четыре пары.

Это, конечно, все лирика и достаточно эфемерные рассуждения — никто не знает, как было бы. Но сама Женя уже второй выпуск подряд не перестает хвалить Федю — говорит, что наконец-то может показывать свою скорость, раз скиллы партнера это позволяют. Индивидуальное мастерство Федотова и правда на уровне — не сказать, что другие непрофесионалы плохи. Но Федя сумел экстренно влиться в проект, не боится кататься один и делать с Женей крутые поддержки и даже парные вращения. Если говорить серьезно, то за такое на реальных соревнованиях не дали бы и первого уровня сложности. Но для «Ледникового периода» это круто.

Медведева и Федотов в этом выпуске изображали Эсмеральду и Квазимодо и представили программу настолько слитно в плане катания и элементов, что зрители справедливо встали после проката, а судьи не скупились на похвалы. Подруга Жени Агата Муцениеце отметила как раз про скорость во время программы. Сам Федотов говорил, что краснеет, когда двукратная чемпионка мира делает ему комплименты, но сам высказался, что Женя действительно хорошая актриса. Пока команда Ильи Авербуха и сами ребята ждали оценок, успели поговорить о том, что пришлось кое-что менять прямо по ходу программы. Но никаких заметных проблем не было.

Евгения и Федор теперь выглядят уверенными фаворитами проекта, хотя еще недавно трудно было поверить, что Женя сможет выиграть на этом шоу. Оценки Жени и Дани Милохина не были максимальными, хотя они принесли большое количество очков команде Александра Жулина, в которой выступали. Татьяна Навка после проката пары сказала, что Медведева преобразилась после появления нового партнера. И это действительно заметно.

Михеева и Букин перестали быть нелюбмичиками судей

Кроме Медведевой и Федотова, в лидерах остались еще две пары — Елизавета Арзамасова / Никита Кацалапов и Оксана Домнина / Марат Башаров. Первые взяли музыку из мюзикла Ллойда Уэббера «Любовь не умрет никогда», действие в котором происходит спустя десять лет после событий в оригинальном «Призраке оперы». Если говорить точнее, в первой части номера была использована даже не музыка, а слова героев, образовывавших некий речитатив. Все действие мюзикла уместилось в номер на несколько минут — от трансформации главной героини до трагического финала. Судьям тоже понравилось — Татьяна Тарасова отметила, что «Лиза может все». Интересно, что Арзамасовой и Кацалапову номер ставил Александр Жулин. Никита-то к этому привык, а вот для Лизы в этом сезоне это новое, учитывая их брак с Ильей Авербухом.

Домнина и Башаров подняли судьям настроение. «Улыбался, как дурак», — сказал режиссер Евгений Писарев. «Шербургские зонтики» убедили и Татьяну Навку, экс-партнершу Башарова. Олимпийская чемпионка особенно отметила «ковырялки» актера — достаточно сложный элемент, требующий определенного мастерства. «Доковырялись до максимальных баллов» — так подвел итог Алексей Ягудин.

В этом выпуске дождались своих 12,0 еще и Алла Михеева с Иваном Букиным, которые на протяжении всего проекта считали себя нелюбимчиками судей. Особенно строга к ним была Елена Анатольевна Чайковская, возглавляющая теперь судейскую панель вместе с Татьяной Тарасовой. Но тут Алла смогла убедить и ее — конечно, вместе с музыкой из «Ла-ла-ленда» и Ваней Букиным.

А вот кого так и не могут оценить судьи, так это Наталью Подольскую и Дмитрия Соловьева. К олимпийскому чемпиону претензий никаких — он классный партнер. Подольской же не хватает легкости, законченности и технических навыков на льду. Поэтому дуэт делает много поддержек — с профессиональным партнером их выполнять проще всего.

Интересно посмотреть, как дальше будут развиваться события. Чем больше у тебя отрыв от первого текущего места, тем меньше шансов на итоговое призовое место в проекте. Финальный выпуск «Ледникового периода» будут снимать уже завтра, но на телеэкраны он выйдет еще нескоро. Оценки заранее разглашать запрещено, поэтому интрига останется до самого конца.