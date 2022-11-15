Жена Ягудина выступила на «Ледниковом периоде» в состоянии болевого шока. Конек партнера задел ее колено

У олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной травма — под угрозой ее участие в проекте.

Олимпийской чемпионке Татьяне Тотьмяниной не везет — ее преследуют травмы. В 2004 году на «Гран-при» в Америке фигуристка получила сотрясение мозга и множественные гематомы — упала с поддержки. В понедельник Татьяна докатывала программу на сьемках «Ледникового периода» в состоянии болевого шока — конек партнера угодил ей в колено. Что будет дальше с Тотьмяниной и ее участием в шоу, пока неизвестно.

Падение с поддержки едва не прервало карьеру Тотьмяниной

Пара Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин в 2002 году заняла четвертое место на Олимпиаде. С тех пор главной задачей дуэта было олимпийское золото. Весь цикл они боролись с китайской парой Сюэ Шэнь/Хунбо Чжао, которую победили на Играх в Турине. Но до этого Татьяне и Максиму пришлось пережить очень неприятный эпизод в их карьере.

В 2004 году российский дуэт выступал на американском «Гран-при» в Питтсбурге. Зрителей собралось немало — 17 тысяч человек. И все они, замерев от ужаса, смотрели, как Максим Маринин не смог удержать партнершу на поддержке и она рухнула с высоты двух метров. Просто Максим зацепился коньком об лед при выполнении лассо.

К Тотьмяниной сразу же подбежал медперсонал — фигуристка лежала без движения. Подошел и тренер пары Олег Васильев — олимпийский чемпион в прошлом тоже ронял партнершу на лед, правда, там все было намного удачнее — Елена Валова упала на колени и бедро. «Я был очень напуган, когда подошел ближе и увидел то, что увидел. Она была без сознания, а мы не знали, серьезно ли это. Все сломано? Ничего не сломано? Мы не знали. Пока мы не получили результаты рентгенографии и компьютерной томографии, я был очень напуган», — рассказывал Васильев The Spokesman Review.

Первую помощь Татьяне оказали сразу, потом увезли в больницу — всего за 20 минут. Такая скорость получилась не просто так — в США после смерти Сергея Гринькова в 1995 году фигурное катание причислили к видам спорта повышенной опасности. Поэтому и реагируют медики быстро. «Не знаю, просто не знаю, почему я ошибся, — вспоминал Маринин в интервью «7Дней». — Шли секунды, которые казались вечностью, Таня продолжала лежать без движения, и я не мог понять, насколько серьезные у нее травмы. До меня стали доходить другие, совершенно прозаические вещи: мы в чужой стране. У нас нет денег. Покроет ли страховка предстоящее лечение — я не знаю. А если понадобится дорогостоящая операция?! И главное: как после всего я смогу посмотреть в глаза Таниной маме?»

Врачи сказали, что Тотьмяниной повезло — ничего угрожающего ее жизни не было, только небольшое сотрясение мозга. Через две недели фигуристка вышла на лед. А Маринину пришлось преодолевать свои психологические проблемы — он очень боялся на соревнованиях еще раз уронить партнершу с той злосчастной поддержки.

Татьяна Тотьмянина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Проблемы со здоровьем продолжаются

Тотьмянина/Маринин выиграли Олимпиаду-2006, а после этого завершили карьеру. Теперь они практически каждый год участвуют в шоу «Ледниковый период» и пробуют себя с разными партнерами. Два года назад Татьяна начинала новый сезон с актером Вячеславом Чепурченко, но не смогла закончить выступления. Олимпийская чемпионка тогда объявила, что уходит из-за травмы.

За год до этого Тотьмяниной удалили желчный пузырь — фигуристка проходила медобследование, и врачи обнаружили в нем новообразования. Ей посоветовали следить за динамикой. Оказалось, что количество новообразований стремительно растет, поэтому пришлось делать операцию. «На протяжении полутора месяцев Таня чувствовала себя скверно. Вернувшись в Москву после гастролей в Ялте, она сразу пошла в больницу. Перед этим ей говорили, что, возможно, придется удалить желчный пузырь, так как есть предпосылки, что у нее рак», — рассказывал в программе «Центральное телевидение» муж фигуристки Алексей Ягудин. Он же, кстати, не исключил, что такие проблемы со здоровьем могли возникнуть из-за многочисленных сотрясений мозга у Тотьмяниной на протяжении ее карьеры.

И вот — новая травма. На съемках нового выпуска «Ледникового периода» Тотьмянина выступала в паре с актером Иваном Колесниковым, с которым соревновалась и в прошлом сезоне. В программе Татьяна и Иван упали на лед — конек партнера угодил Тотьмяниной в колено. Дуэт докатал номер, но партнерша находилась в состоянии болевого шока. «Татьяной была получена травма, сейчас мы ждем результатов. Она поехала на обследование. Они упали на элементе, конек партнера попал в колено. Насколько это серьезно, мы пока не знаем, ждем результатов», — прокомментировал ТАСС Илья Авербух.

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дополнительной информации о состоянии здоровья Тотьмяниной пока нет — и Авербух, и Ягудин сообщали, что Татьяну обследуют врачи, а они сами находятся в ожидании новостей. Надеемся, что травма не настолько серьезная, как показалось в момент падения, и олимпийская чемпионка вскоре сможет вернуться к съемкам.