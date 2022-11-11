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11 ноября, 10:35

Жулин заявил, что Дзюбу ждут на проекте «Ледниковый период»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Рубин»

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что нападающего Артема Дзюбу ждут на проекте «Ледниковый период».

«Получилось бы у Дзюбы в «Ледниковом периоде»? Без понятия, как он катается, пробовал ли он когда-нибудь. Если он играл в хоккей, то получилось бы. Дзюба — координированный парень, сильный физически, у него могло бы получиться. Сезон в «Ледниковом периоде» уже заканчивается, если только в следующий, если он будет. Но я вообще открыт в этом вопросе. Надо сначала поговорить с Артемом. Ради бога, мы его ждем», — приводит слова Жулина Legalbet.

Ранее стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор», за который провел 5 матчей и забил 1 гол.

10 ноября на своем YouTube-канале Александр Емельяненко согласился провести поединок с Дзюбой. 41-летний спортсмен отметил, что у 34-летнего футболиста не будет шансов против него.

Источник: legalbet
Артем Дзюба
Александр Жулин
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