Милохин сообщил, что покинул шоу «Ледниковый период»

Блогер Даня Милохин в своих соцсетях сообщил, что покидает шоу «Ледниковый период». Парень выступал вместе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Привет всем любителям «Ледникового периода». Должен признаться, что, к сожалению, я покинул данное шоу, потому что я просто устал. У меня не хватает сил, не понимаю для чего и почему я это делаю. Я считаю, нужно делать с любовью, а если любви нет, то нет смысла», — заявил Милохин.

Блогер также отметил, что любит Медведеву и хореографа Илью Авербуха.