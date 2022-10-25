Авербух подтвердил, что Милохин покинул шоу «Ледниковый период»

Серебряный призер Олимпийских и игр и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух подтвердил, что Даня Милохин покинул проект.

«Да, это правда. А все причины Даня написал у себя в соцсетях», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.

Милохин выступал во втором сезоне «Ледникового периода» в паре с чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

В прошлом году они заняли третье место.