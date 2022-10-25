Роднина о «Ледниковом периоде»: «Как такое можно смотреть?»

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о шоу «Ледниковый период».

«Ледниковый период»? Как такое можно смотреть? Я не слежу за этим проектом вообще», — сказала Роднина «СЭ».

15 октября стартовал новый сезон спортивно-развлекательного телевизионного шоу «Ледниковый период». Первый канал начал показ шоу в 2007 году, и в этом году оно отмечает свое 15-летие.

Ведущими программы являются Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.