Роднина о «Ледниковом периоде»: «Как такое можно смотреть?»
Роднина заявила, что не смотрит шоу «Ледниковый период»
Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о шоу «Ледниковый период».
«Ледниковый период»? Как такое можно смотреть? Я не слежу за этим проектом вообще», — сказала Роднина «СЭ».
15 октября стартовал новый сезон спортивно-развлекательного телевизионного шоу «Ледниковый период». Первый канал начал показ шоу в 2007 году, и в этом году оно отмечает свое 15-летие.
Ведущими программы являются Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.
Новости