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Сегодня, 10:52

Роднина о «Ледниковом периоде»: «Как такое можно смотреть?»

Роднина заявила, что не смотрит шоу «Ледниковый период»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о шоу «Ледниковый период».

«Ледниковый период»? Как такое можно смотреть? Я не слежу за этим проектом вообще», — сказала Роднина «СЭ».

15 октября стартовал новый сезон спортивно-развлекательного телевизионного шоу «Ледниковый период». Первый канал начал показ шоу в 2007 году, и в этом году оно отмечает свое 15-летие.

Ведущими программы являются Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Фигурное катание
Ирина Роднина
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