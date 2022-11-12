Борзаковский — о возможном участии в «Ледниковом периоде: «Мне надо научиться сначала стоять на коньках, но это интересно»

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский ответил на вопрос о том, готов ли он принять участие в шоу «Ледниковый период».

— Вы говорили, что были бы рады увидеть фигуристов на соревнованиях по легкой атлетике. А сами принять участие, например, в «Ледниковом периоде» не хотели бы?

— Я на коньках практически никогда не катался. Для меня это тяжело. Нужно научиться для начала кататься, встать на коньки, после этого уже можно будет понять, принимать участие или нет. Травмироваться, конечно, не хочется, но для популярности нашего вида спорта это было бы интересно.