Трусова попытается взять реванш у Самоделкиной в Самаре. Смогла ли Русская Ракета вернуть квады в произвольную программу?

Неделю назад Трусова летала надо льдом в шоу Плющенко, а теперь поборется за титул на «Гран-при».

Этапы российских «Гран-при» изначально должны были быть равными по составу — принцип такой же, как и на международных турнирах. Жизнь вносит коррективы, а правила серии этому не препятствуют: фигуристы снимаются с одних этапов, заявляются на другие. Где-то конкуренция стремится к нулю, где-то ужесточается. Вспомним хотя бы Казань, где изначально с Камилой Валиевой должна была соревноваться Софья Муравьева. Но ученица Евгения Плющенко снялась из-за травмы, так что Валиева осталась единственным фаворитом. В Москве же Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева и та же Муравьева боролись на равных — и шансов на пьедестал у других девушек не было.

Форма Трусовой и сложный контент Самоделкиной

В расписание самарского этапа вмешалось еще и другое обстоятельство. На соревнования должен был вылететь президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков. А теперь новый день на «Гран-при» начнется с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе. Вот такая непредсказуемая жизнь.

В прошлые выходные Горшков награждал победителей этапа в Москве. В эти мог бы чествовать Трусову и Самоделкину или кого-то из четверки — Кондратюка, Лутфуллина, Мозалева или Самарина. И хорошо, если эта новость не повлияет на моральный настрой спортсменов — да, Александр Георгиевич не был их тренером, его они не видели каждый день. Но это все равно удар.

Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соня и Саша между собой разберутся, кто же все-таки увереннее. Самоделкина в Сочи попыталась исполнить самую сложную женскую заявку в короткой, но в итоге провалила программу. Интересно, пойдет ли фигуристка на нее теперь и какой контент заявит в произвольной. Ведь в Самаре при не самой лучшей форме Трусовой она — фаворит.

Исполнительница пяти квадов на Олимпиаде пока довольствуется одним — в Сочи Саша хотела исполнить лутц, но не смогла. Не удался не только четверной, но и оставшаяся часть программы — Трусова стала только бронзовым призером. В короткой пришлось отказаться от тройного акселя — там возникли проблемы даже с каскадом 3-3. О тренировках у Светланы Соколовской ничего не слышно, никакого контента не было. Удалось ли подправить форму за три недели после Сочи, неизвестно.

После снятия Софьи Муравьевой (она после выступления в Москве поедет в Пермь брать реванш у Елизаветы Туктамышевой) в Самаре образовалось свободное место на пьедестале. Условном, конечно. Всё будут решать реальные прокаты. Но предполагать, что Самоделкина и Трусова будут на пьедестале едва ли не при любом прокате, можно совершенно точно. А на третью строчку могут взобраться как петербурженка Ксения Гущина, классно откатавшаяся в Казани, так и Анна Фролова из ЦСКА, которую мы вообще еще не видели в сезоне. Может быть, удастся чисто откатать Агнете Латушкиной, в прошлом работавшей без специалиста, а теперь перебравшейся в Петербург. В Москве неделю назад совсем не получилось.

Ксения Гущина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призеры предыдущих этапов могут не попасть на пьедестал в Самаре

Пары наконец-то снова начали собирать почти по две полные разминки. Неутомимые Юлия Артемьева/Алексей Брюханов выступят на своем третьем «Гран-при» — федерация разрешила парникам соревноваться и по взрослым, и по юниорам. В Казани пермяки были третьими. Но так получилось, что это одновременно и последнее место, так что их даже не наградили. Тут такой ситуации не должно произойти — Артемьева/Брюханов точно претендуют на пьедестал.

В Казани их обогнали еще одни дебютанты — Ясмина Кадырова/Валерий Колесов. В Самаре борьба начнется заново — гарантировать такой же порядок никто не может. Фаворитами будут считаться Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Но зная, как нестабильны чемпионы Европы-2020, сюрпризов с определенной вероятностью можно ожидать.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В танцах отношения будут выяснять две Елизаветы со своими партнерами. Худайбердиева/Базин в Сочи победили, но оставили неоднозначное впечатление, допустив грубые ошибки в обоих танцах. Шанаева/Дрозд показались более убедительными, хоть и проиграли дочери Николая Морозова и бывшему партнеру Лизы — дуэту Морозов/Нарижный. В прогнозе вместо третьего места снова образовалась лакуна — 200 тысяч могут непредсказуемо уйти представителям регионов или москвичам из «Хрустального». Какого-то явного фаворита в борьбе за призовой фонд нет.

Самая большая конкуренция, как всегда, в мужском одиночном катании — там встретятся сразу четыре призера предыдущих этапов. Увы, кому-то из них в этот раз места на пьедестале не достанется. Александр Самарин и Глеб Лутфуллин выиграли бронзу и серебро на первом этапе в Москве, Андрей Мозолев — второе место в Казани, Марк Кондратюк стал чемпионом в Сочи. Есть еще и Артур Даниелян, который, правда, пока окончательно в себя не пришел, но, кто знает, не принесет ли его выступление сюрпризов? Добавим к этому списку Андрея Анисимова, ставшего четвертым в столице Игр-2014, и Матвея Ветлугина, получившего на чемпионате Санкт-Петербурга этого года приличные 260 баллов. Будет жарко.

Расписание этапа

19 ноября, суббота

12.30 Танцы. Ритм-танец

14.00 Женщины. Короткая программа

16.15 Пары. Короткая программа

17.35 Мужчины. Короткая программа

20 ноября, воскресенье

12.00 Танцы на льду. Произвольный танец

13.45 Женщины. Произвольная программа

15.45 Пары. Произвольная программа

17.15 Мужчины. Произвольная программа

Составы:

Женщины: Александра Трусова, Софья Самоделкина, Ксения Гущина, Анна Фролова, Агнета Латушкина, Софья Воронцова, Рената Губашева, Ольга Мокейкина, Анастасия Морозова, Арина Онищенко, Софья Чаплыгина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян, Андрей Анисимов, Матвей Ветлугин, Роман Атояр, Владислав Катичев, Егор Коваленко.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Илья Миронов, Мария Дыбкова/Андрей Хвалько.

Танцы: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Екатерина Храбрых/Мирон Суслов, Александра Буторина/Никита Сборик, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Полина Усова/Михаил Антонов.