Упали все, но победила Туктамышева. Елизавета выиграла «Гран-при» в Москве вопреки конфузу с прерванной музыкой

Неожиданная развязка московского этапа.

«Гран-при России». 4-й этап

Женщины. Итог

1. Елизавета Туктамышева — 234,63

2. Софья Муравьева — 230,56

3. Софья Акатьева — 225,37

4. Анастасия Зинина — 206,25

5. Агнета Латушкина — 173,14

Удивительным стало не итоговое распределение мест, а скорее прокаты женщин. Вряд ли кто-то ожидал, что Елизавета Туктамышева упадет с тройного флипа. Или что Софья Акатьева допустит аж три падения в своем выступлении. Но развязка турнира именно поэтому получилась странной.

Во второй соревновательный день 4-го этапа «Гран-при» к выступлениям женщин на арене ЦСКА собралось намного больше народу, чем в первый. И это не могло не радовать, ведь четыре фигуристки заявили элементы ультра-си в своих произвольных программах. Вопиющей несправедливостью было бы показывать сложнейшие прыжки пустым трибунам.

На разминке не все получалось у Софьи Акатьевой — были ошибки на тройном акселе. А у Елизаветы Туктамышевой получился по-настоящему царский выход на лед. К тому же 25-летняя фигуристка продемонстрировала публике новое платье — темно-красного цвета с прозрачной спиной, которую украшала роза.

После первого соревновательного дня, кажется, впервые за долгое время не было весомых вопросов к судейству — во всяком случае, по распределению мест. Три фигуристки, которые исполнили тройной аксель, заняли три первых места — согласно их прокатам. А произвольные программы должны были все расставить по местам.

Софья Муравьева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дебют Муравьевой

У первой фигуристки, заявившей в произвольную программу ультра-си, получилось не все. Первый тулуп Анастасии Зининой в каскаде был уверенным, мощным. А вот второй квад исполнить не удалось — случилось падение. Были и другие ошибки в прокате спортсменки, которые, к сожалению, выбили ее из борьбы за медали.

Софья Муравьева же начала прокат достаточно мощно — с каскада тройной аксель + тройной тулуп. Каталась ученица Евгения Плющенко красиво, чувственно, получила за дорожку шагов максимальный, четвертый уровень. Но неожиданное падение с тройного лутца снизило ее шансы на победу.

Тем не менее это был первый старт в текущем сезоне для этой фигуристки. Она долгое время боролась с травмой, никак не могла войти в сезон. И даже выступление на этапе в Москве далось ей очень и очень тяжело. Но вполне себе солидные баллы — 148,32 (230,56 по сумме) — позволили ей остаться в битве за золото и занять итоговое второе место.

Софья Акатьева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Драма Акатьевой

Разминка у фигуристки получилась не самой удачной. Но в прокате, к сожалению, все было еще хуже. Софья упала с первых трех элементов — тройного акселя и двух четверных тулупов, один из которых планировался в каскаде. И из-за этого квад еще и стал повторным.

Вторая половина программы Акатьевой далась лучше, но было видно, как разнервничалась фигуристка из-за падений. В итоге Соня получила четыре «дедакшена» и стала лишь третьей на этапе. За произвольную программу судьи поставили всего 141,98 балла.

После выступления фигуристка рассказала, что на таком прокате сказалась недоработка на тренировках. И теперь ей ничего не остается, как просто сделать выводы и работать дальше:

«Со здоровьем все нормально. Боль при падении? Даже не заметила. Этери Георгиевна сказала, что нужно сделать выводы и работать дальше, такое бывает. Нельзя сдаваться после неудачных прокатов и останавливаться на достигнутом, нужно идти дальше», — сказала Акатьева журналистам.

Помехи Туктамышевой

Для чемпионки мира и Европы этот этап «Гран-при» стал первым в сезоне, в то время как Акатьева уже катала второй. До этого Туктамышева выступала на питерских стартах, где у нее не все было гладко. Непростым получилось выступление фигуристки и в Москве. Начала Елизавета с коронного тройного акселя, который приземлила через тройки. Впрочем, судьи отнеслись к этому лояльно и не стали снижать баллы.

Далее произошло нечто странное — падение с тройного флипа. Такого в прокатах Туктамышевой не случалось очень давно. Мешали и внешние факторы: во время одного из вращений музыка прервалась на пару секунд и заиграла вновь. Это случилось очень быстро, однако Лиза даже не моргнула и продолжила выступление как ни в чем не бывало и успешно завершила элемент.

Идеальным ее прокат, конечно, не назовешь. Дорожка была исполнена только на второй уровень, одно из вращений оценили на третий. Туктамышева уступила по технике Софье Муравьевой, которая лучше исполнила непрыжковые элементы. Но по второй оценке более опытная Елизавета обошла ученицу Плющенко и стала победительницей московского этапа.

Фигуристка не скрывала — она в шоке от случившегося. Но все же довольна, что смогла собраться и докатать программу, несмотря на все трудности:

«Я пока в шоке. Скажем так — я очень сильно проникла в образ, и поэтому местами было пустовато. Но это все потому, что я «ослепла», очень сильно в образ вошла. При падениях подумала: «Блин, надо собраться и дальше откатать точно, чисто». В этот момент был немного потерян взгляд, это я пыталась собраться с мыслями и выпала немного из образа, сама это почувствовала. Думаю, зрители это увидели. Падение с флипа — был флешбек к ЧМ, когда я думала, что все пропало. Но опять получилось довольно удачно», — рассказала Туктамышева сразу после победы в интервью Максиму Транькову.