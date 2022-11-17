Ушел из жизни легендарный фигурист и президент ФФККР Александр Горшков

Ушел из жизни президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, информирует Первый канал со ссылкой на генерального директора ФФККР Александра Когана.

Ему было 76 лет. Причина смерти легендарного фигуриста не сообщается.

Александр Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они стали перыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду, выиграв золотые медали в 1976 году в Инсбруке. Также Горшков и Пахомова шесть раз становились чемпионами мира и Европы. Пара завершила спортивную карьеру в 1977 году.

Александр Горшков с июня 2010 года занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Он три раза переизбирался на эту должность.