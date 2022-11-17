Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:20

Ушел из жизни легендарный фигурист и президент ФФККР Александр Горшков

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Горшков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ушел из жизни президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, информирует Первый канал со ссылкой на генерального директора ФФККР Александра Когана.

Ему было 76 лет. Причина смерти легендарного фигуриста не сообщается.

Александр Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они стали перыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду, выиграв золотые медали в 1976 году в Инсбруке. Также Горшков и Пахомова шесть раз становились чемпионами мира и Европы. Пара завершила спортивную карьеру в 1977 году.

Александр Горшков с июня 2010 года занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Он три раза переизбирался на эту должность.

Источник: https://www.1tv.ru/news/2022-11-17/441679-ushel_iz_zhizni_legendarnyy_figurist_aleksandr_gorshkov
Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
29
13
Читайте также
Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового
Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре
Стало известно состояние дрессировщика Запашного после нападения тигра
Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
Ведущая Fox News обвинила Зеленского в попытке развязать мировую войну
Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева опубликовала фото с медалями: «20 лет на льду. Звучит красиво»

Гендиректор ФФККР подтвердил смерть Александра Горшкова
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости