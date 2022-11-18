Юная ученица Тутберидзе прыгает по два четверных лутца. Но ее все равно критикуют фанаты

Двоеглазова победила на этапе в Самаре с тремя четверными.

Фигурное катание. «Гран-при России». Самара. Пятый этап.

«Волжский пируэт». Девушки, КМС

Итоговое положение

1. Алиса Двоеглазова — 221,51

2. Виктория Морозова — 198,51

3. Мария Агаева — 194,80

4. Елизавета Куликова — 193,97

5. Надежда Понтелеенко — 191,83

В Самаре проходит пятый этап «Гран-при России». Если взрослая команда только приступила к тренировкам на берегах Волги и выступит в выходные, то юниоры успели завершить свои прокаты. Наибольший интерес традиционно представляли девушки. Победа в этот раз также по традиции за командой Этери Тутберидзе. «Хрустальный», как всегда, думает о далеком будущем, поэтому у этой группы есть девочки с прицелом на годы вперед.

Как, например, Алиса Двоеглазова. 14-летняя девочка опережает по темпам развития саму Александру Трусову! У нее в арсенале уже есть четверные тулуп и аксель, она работает над сальховом, риттбергером в четыре оборота и тройным акселем, при этом не забывая и про эстетическую часть программы. Чем нас удивила Алиса и что ждать от нее в будущем?

Двоеглазова опережает по темпам развития Трусову

Фигурное катание — редкий вид спорта, где многих будущих звезд можно без особого риска назвать еще в 12-13 лет. Причем такими свойствами обладает именно женское одиночное. Понятное дело, что есть фактор изменения тела после роста, травм и других жизненных обстоятельств. Но вспомните Камилу Валиеву и Юлию Липницкую — большое будущее им предсказывали еще лет с десяти. Сейчас все говорят о Софье Акатьевой и Веронике Жилиной. Они уже сейчас способны выиграть взрослый чемпионат страны, разница лишь в том, что новый регламент Международного союза конькобежцев (ISU) до серьезных международных стартов их не допустит еще долгое время вне зависимости от санкций и флага. Переход на возрастной ценз в 17 лет серьезно меняет правила игры и подходы в подготовке юных спортсменок. Тем не менее новые поколения не перестают нас удивлять.

Среди девушек 2008 года рождения явно выделяется Алиса Двоеглазова. Не так много девушек в мире, кто на тренировках в 13 лет делает четверной риттбергер и тройной аксель! Да и в любом возрасте таких единицы. Но пусть эти прыжки у Двоеглазовой еще в работе, зато четверной лутц, самый дорогой прыжок из тех, что уже женщинам покорились, готов и используется по назначению. В свою произвольную Алиса вставляет сразу два лутца, а следом за ними еще и тулуп в четыре оборота. Контрольный выстрел! В Самаре Двоеглазова с ними практически справилась. Первый лутц да еще и в каскаде с двойным акселем через секвенцию вышел вообще эталонным, притом что такая комбинация большая редкость в фигурном катании. На втором прыжке были едва заметный недокрут и неидеальное приземление. Но придираться к юной девушке не стоит.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тутберидзе берет максимум из текущих правил

В то же время критики подмечают технику Двоеглазовой. Это фирменный почерк Сергея Дудакова — главного специалиста по четверным прыжкам в команде Тутберидзе. Он поставил Алисе прыжок, едва ли не аналогичный четверным Анны Щербаковой. Так же как и олимпийская чемпионка Пекина, Двоеглазова хитрым образом скручивает половину оборота на льду за счет постановки конька. И если к этому моменту еще можно ответить аргументом, что напрямую правилами такой подход не запрещен, то вот обвинения в неправильном ребре на прыжке уже серьезнее. Такая же ситуация как у Щербаковой — Алиса отталкивается не зубцом, а ребром, в результате чего прыжок не то чтобы с неверного ребра — скорее с неясного или плоского. Чтобы оценить достоверность таких мнений, нужно внимательно изучать видео в лучшем качестве, и на юниорских стартах такие встречаются редко.

Но даже если это и правда, то здесь глупо обвинять что Тутберидзе с Дудаковым, что девочку. Команда «Хрустального» максимально использует в свою пользу текущую судейскую систему. Она строго следит за докрутами, но при этом очень лояльна к преротейшенам — долгим заходам на прыжок, когда первый оборот буквально скручивается на земле. Также и с неверным ребром. Если оно именно что неверное, то есть на лутц заходят, как на флип, с внутреннего ребра лезвия конька, то тогда прыжок сильно режется в своей стоимости. А вот если прыгают не с зубца, а с ребра, как при риттбергере, то обычно на это не обращают внимания. Во-первых, потому, что по правилам неверное ребро оценивается строже, чем неясное. Во-вторых, такую ошибку вживую во время проката очень трудно увидеть, а на детских соревнованиях далеко не всегда встретишь видеоповтор, тем более качественный.

Поэтому девушка и ее тренер берут максимум из того, что есть. И пока это приносит успех. У Двоеглазовой уже есть две победы на двух этапах «Гран-при России» среди юниоров. Внутри страны по взрослым она сможет выступить уже в следующем году, а вот на международной арене — не раньше 2026 года. Как и еще одна юная звездочка Этери — Дарья Садкова. Последняя пока «ультра-си» не удивляет, зато показывает не по годам зрелое катание. Она третья в Самаре после Двоеглазовой и Виктории Морозовой — нового таланта из молодой школы «Армия фигурного катания».