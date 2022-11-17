«Лучик солнца и кусочек счастья». Каким был Александр Горшков

Корреспондент «СЭ» в Милане Георгий Кудинов вспоминает скончавшегося сегодня великого фигуриста: они были хорошо знакомы лично.

Вы имеете право спросить: с какой стати этот любитель футбольной серии А вдруг позволяет себе рассуждать об уходе из жизни легендарного советского фигуриста Александра Горшкова? А я имею право ответить: именно Италия подарила мне личное знакомство с этим волшебником на льду.

Когда пара Пахомова/Горшков восхищала весь СССР (и не только), я как раз ходил в Москве в секцию фигурного катания. Фигуриста из меня в итоге не вышло, зато осталось ощущение сказки от чуда на льду в исполнении Пахомовой и Горшкова. Перед экраном телевизора моя мама и бабушка называли их просто Мила и Саша, а танго на льду до сих пор ассоциируется у меня не просто с фигурным катанием, а с детским счастьем. Когда Пахомовой уже не стало, а этот танец показывали по телевизору, мама и бабушка затихали и плакали. Это именно то, что хочется сделать сейчас.

Когда меня познакомили в Милане с Александром Георгиевичем, появилось ощущение, что я вернулся в детство. Улыбчивая элегантность и легкость Горшкова в жизни смотрелись на миланских просторах столь же органично и пластично, как его воздушный танец с Пахомовой. Когда мы с ним оказались среди тех итальянцев, которые помнят их «Кумпарситу», в глазах этих счастливчиков я прочитал то же самое, что можно было прочитать в моих: восхищение и благоговение. Горшков был для этих итальянцев, как и для меня, лучиком солнца и кусочком счастья. И можно только испытывать бесконечную гордость за то, что наша с вами родная пара Пахомова/Горшков до сих пор вызывает восхищение у всех, кто ее когда-либо видел: в какой точке мира ни находились бы зрители. Пара Пахомова/Горшков — гордость всего нашего спорта и всей нашей страны.

Да простят меня поклонники фигурного катания, но моя испорченность итальянским футболом навела меня на сравнение Александра Горшкова с легендарным Паоло Росси. В 1982 году Паоло сделал счастливой всю Италию на чемпионате мира в Испании, как Горшков с Пахомовой делали нас счастливыми на Олимпиаде-1976 в Инсбруке и чемпионатах мира семидесятых годов. Мне доводилось бывать с Паоло Росси в тех публичных местах, где узнававшие его люди немели от восторга и желали просто пожать ему руку и сказать спасибо без желания взять автограф или сделать селфи. Футболист Паоло Росси был любимцем целого поколения в Италии. И вот в моем понимании великая танцевальная пара Пахомова/Горшков является таким же символом целого поколения. Нашего, советского поколения.

Александр Георгиевич — не просто олимпийский чемпион, хотя одно это звание и дает величие. Горшков вместе с Пахомовой — это целая эпоха эмоций и волшебства, которая останется в памяти навсегда. Покойтесь с миром, Александр Георгиевич. Светлая вам память.

Александр Горшков

08.10.1946-17.11.2022, Москва

Первый олимпийский чемпион (1976) в танцах на льду в дуэте с Людмилой Горшковой

Шестикратный чемпион мира (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976)

Шестикратный чемпион Европы (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976)

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (2010-2022)